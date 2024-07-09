高溫腎病危機！曾熱傷害風險增超過4倍

連日高溫下，熱傷害風險也大幅增加。（資料照）

〔記者林志怡／台北報導〕近期連日高溫不斷，陸續有民眾因為熱傷害就診。三軍總醫院腎臟科主治醫師朱柏齡指出，熱傷害造成的不只有當下的急性症狀或損傷，過去統計發現，曾發生熱傷害的民眾，未來慢性腎病風險是一般人的4.34倍，呼籲民眾務必注意降溫、補水。

朱柏齡指出，2020年曾經通過健保資料庫進行統計，回顧2000至2013年間的815名熱傷害患者資料，發現在13年間有72人罹患慢性腎病，比例為8.83%，從未發生過熱傷害的一般民眾慢性腎病發生比例則是4.38%，經統計學方法計算，發現曾有熱傷害經驗者，未來慢性腎病風險較一般人增加4.34倍．

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對於熱傷害與慢性腎病的關聯，朱柏齡說，熱本身就有可能造成腎臟的損傷，且部分有過熱傷害經驗的民眾，可能因為職業、居住環境所致，長期待在熱傷害風險較高的環境，甚至多次出現熱傷害情況，如果同時又沒注意補水，缺水的機會也會更多，長期下來風險自然比較高。

因此，朱柏齡呼籲民眾，在高溫炎熱的環境下，務必注意保持涼爽與補水，避免熱傷害發生；若過去曾經得過熱傷害的民眾，則更要注意少曝露在高溫、炎熱的環境下，並隨時多喝水，這2點都做得的話，還是有機會降低未來發生慢性腎病的可能性。

衛福部國健署長吳昭軍則提醒，腎臟是人體重要的器官之一，要想維持腎臟健康還必須預防高血糖、高血壓及高血脂，控制體重避免肥胖、飲食均衡、少攝取加工食品，以及不吸菸且不濫用藥物，定期健康檢查及改善維持良好的生活習慣是預防慢性腎臟病的不二法門。

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