屏基醫療董事長游建國當漫畫家「幸福可以很簡單」個展畫婚姻經營

屏基醫療董事長游建國創作「幸福可以很簡單」漫畫展現於院內展出。（記者羅欣貞攝）

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏基醫療財團法人董事長游建國化身漫畫家，今天（9日）起在屏東基督教醫院門診一樓藝文走廊，舉辦「幸福可以很簡單」漫畫展，展出23幅以夫妻相處、親子教育為題的漫畫作品，讓患者在候診時欣賞，領略婚姻家庭經營之道，打造更有溫度的醫療環境，展期至8月底止。

72歲的屏基醫療財團法人董事長游建國從小就愛畫畫，課本、作業上都是塗鴉。上小學時因為討厭寫日記，就改成漫畫日記，結果變成終身嗜好。僑居美國期間投入婚姻家庭輔導及心理諮商工作，完成EFT三級專業諮商課程及多項專項心理培訓，為北美&亞洲EFT情緒取向療法協會終身會員，並取得中國國家最高一級心理諮詢師認證、婚姻家庭諮詢師認證。

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工作之餘，游建國受邀在使者雜誌、加州洛杉磯山行報、角聲號角月報、世界日報週日時事版、台灣宇宙光雜誌、信望愛全球資訊網等報章雜誌網站，以文章搭配漫畫的形式發表經營家庭婚姻的觀點，開闢「貓虎一家親」專欄，以貓與虎代表男女間之大不同，需要學習如何接納彼此與互動，才能經營出美好的夫妻關係。

漫畫展吸引民眾觀賞。（記者羅欣貞攝）

游建國表示，將漫畫展主題定為「幸福可以很簡單」，想要傳達的訊息是每個人對未來都會有「期望」，然而我們卻永遠只能活在「現實」之中。期望與現實之間有著一定的差距的，而決定兩者距離遠近的一個東西叫做「愛的能力」，而能力是需要學習與培養的，當我們都培養出愛的能力時，它越強，人際關係之間的距離自然就會變短，孤單的感受就會轉變成了安全與親密。

目前游建國也以自身心理諮商專業及30多年的家庭輔導經驗，在屏基開闢員工關懷園地群組及信箱，開放員工提問及分享個人成長、交友戀愛、夫妻、親子關係，協助員工經營婚姻與培養和諧的親子關係。此次展出的畫作收藏收入將全數捐出做為屏基醫療發展經費基金。

屏基醫療董事長游建國在開幕典禮現場創作。（記者羅欣貞攝）

屏基醫療財團法人董事長游建國創作的「幸福可以很簡單」漫畫展7月9日開幕。（記者羅欣貞攝）

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