健康網》女性心臟病「非典型症狀」！ 醫：更年期後風險大增

醫師提到，女性心肌梗塞發作時，有時不會感到胸痛，反倒是感到胸悶、壓緊的感覺；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕心臟疾病非男性專屬，也是更年期女性重大疾病之一，宇平診所心臟內科醫師劉中平表示，心臟病是女性死因第2位，因症狀不典型，如心肌梗塞發作時，不會感到胸痛，反倒是胸悶、壓緊的感覺為主；心臟病發也較多心臟以外的併發症狀，如肩頸痠痛、肚子痛、噁心頭暈等，且在55歲後，發作機率急速增加，應積極進行相關健康檢查，有任何症狀，盡快就醫。

女性心臟病易忽略 居死因第2名

劉中平在臉書專頁「劉中平醫師的心臟科筆記」發文說明，醫學統計上，男性罹患心臟疾病的機會大，在新聞報導中，也較常看到男性爆發心肌梗塞的事件，容易忽略女性心臟病的危險。其實在台灣，心臟疾病長年位居女性死亡原因的第2名，在美國，更是高居第1位，從國人日益西化飲食和生活習慣下，可預期其為心臟疾病成為第1名的致命原因。

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為何女性心臟病容易忽略？劉中平提及，其症狀不是很典型，所以在診間中，因為患者沒有感覺到印象中心臟病症狀，常常無法相信自己得了心臟病。

更年期成女性心臟病發作機率分水嶺，劉中平解釋，受到女性荷爾蒙保護，通常在停經前的女性，急性心肌梗塞機會較少，但在55歲後，發作機會就急速增加。不只如此，女性心臟疾病症狀通常較不明顯，在心肌梗塞發作時，有時不會感到胸痛，反倒是胸悶、壓緊的感覺為主；心臟病發也較多心臟以外的併發症狀，如肩頸痠痛、肚子痛、噁心頭暈等，增加疾病診斷困難。

劉中平透露，女性心臟疾病易受到情緒影響，較多在休息狀態產生症狀，與男性心臟病易在運動時發作不一樣，甚至有些女性心臟病發作時是完全沒有心臟相關症狀，等到心臟功能下降時才有感覺，容易延誤病情。尤其女性較容易有瓣膜性心臟疾病、微血管的病變，以及冠狀動脈痙攣等病症。

3大傷「心」危險因子

劉中平指出，糖尿病、抽菸、使用避孕藥是容易傷害女性心臟的危險因子，建議從年輕時小心避免。至50歲更年期開始後，心臟疾病風險就會顯著，要更積極做心臟相關的健康檢查，有任何的症狀都要盡快就醫。

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