熱到爆！熱中暑重者致命 5種熱傷害應對方式醫師說分明

連續幾週高溫炎熱讓人難熬，亞東醫院急診醫學部醫師張閎斌指出，因熱急症前來急診的民眾數量不斷上升。圖為高溫示意圖。（記者黃子暘攝）

〔記者黃子暘／新北報導〕連續幾週高溫炎熱讓人難熬，亞東醫院急診醫學部醫師張閎斌指出，因熱急症前來急診的民眾數量不斷上升，「熱傷害」影響不容忽視，急診醫學中，熱傷害急症可分為熱中暑、熱水腫、熱痙攣、熱暈厥、熱衰竭5種，重者可能造成患者死亡，民眾應避免在強烈陽光下長時間活動，隨時補充水分，穿著寬鬆、透氣且淺色的衣物，保持空氣流通，以維護身體健康。

張閎斌說，很多民眾會誤解中暑定義，其實「熱中暑」是熱急症中最嚴重的一類，意指人體的體溫調節功能失效，出汗蒸發無法有效散熱，導致核心體溫升高超過40.5℃，引發中樞神經系統障礙，症狀包括躁動、迷糊、抽搐和昏迷等；若延遲治療，可能會導致永久性損傷，且死亡率較高。

請繼續往下閱讀...

張閎斌表示，熱水腫常發生在手或腳，由於皮膚血管擴張和組織液滯留所致，通常幾天內會自然消退，但少數可能延遲至6週，可抬高腿部並穿彈性襪以促進回流；熱痙攣則易發生於濕熱環境下劇烈運動者，因大量出汗導致水分和電解質流失，腿部、肩膀或腹部會出現抽筋，可能持續達15分鐘，處置方式應將患者移至陰涼處，並給予鹽水或運動飲料，若出現小腿痙攣，可抓住腳趾向上翹，腳跟下蹬，同時伸直膝關節，若抽筋不止，需送醫處理。

張閎斌指出，熱暈厥可能於患者在熱環境中長時間站立時發生，因下肢靜脈血液滯留引起姿勢性低血壓，只需將患者移至陰涼處平躺並補充水分，通常短暫休息後症狀會很快消失；熱衰竭常發生於高溫環境中，或大量流汗導致水分和電解質流失，症狀包括頭暈頭痛、噁心嘔吐、皮膚濕冷、虛弱、脈搏快而弱、姿勢性低血壓、暈倒和視力模糊，體溫正常或略有升高但不超過40°C，意識清醒者，應迅速將患者移到陰涼處平躺，可慢慢補充運動飲料，降溫後迅速送醫。

張閎斌呼籲，勞工應避免在高溫高濕環境下獨自工作，最好以團隊方式合作彼此留意，在炎熱天氣中，也應注意定期休息並避免過度勞累，以維護自身健康。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法