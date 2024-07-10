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健康網》夏日濕熱易水腫！ 中醫推8蔬果「留鉀排鈉」

2024/07/10 08:31

中醫師舉例，西瓜屬高鉀離子食物，可幫助身體水分平衡，杜絕水腫。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕夏季濕熱超容易水腫！中醫師表示，除了適度運動、補充水分外，飲食上也要避開高鈉食物，多攝取富含鉀離子的食物，如芹菜、蘆筍、冬瓜、海帶、菇類、木瓜、葡萄柚、奇異果、草莓，以及西瓜等，幫助身體水分平衡，杜絕水腫！

雲品中醫診所在臉書發文分享，台灣夏季高溫又屬海島型氣候，更容易有水腫問題，尤其上班族長期待在冷氣房內，缺乏運動加上飲水量不足，飲食口味越來越重，容易讓水腫情形更嚴重！

針對水腫主因，中醫師解釋，因體內鈉鉀離子不平衡，身體血液中水分不足，導致血管周圍組織中水分逆流進入血管，維持血液的電解平衡。許多人以為水腫是喝太多水導致，其實若體內水分過少，反而會使代謝廢物不易排出，堆積在體內，因此適當多喝水，反倒有助消水腫。

該如何改善水腫問題？中醫師建議，除了適度運動和補充足夠水分外，飲食上也要避開重鹹的食品，與潛藏高鈉的加工製品，多攝取富含鉀離子的食物，如芹菜、蘆筍、冬瓜、海帶、菇類、木瓜、葡萄柚、奇異果、草莓，以及西瓜等，幫助維持身體水分平衡，讓體內不缺水，從根本杜絕、減少水腫。另外，透過中醫調理搭配穴位埋線，提升代謝，也是個好選擇。

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