外科名醫許景華猝逝》「三高」夏季要護心 6族群慎防熱傷害

衛福部提醒，有三高病史的人，在炎炎夏日記得定期量血壓、血糖及血脂，保持涼爽、健康飲食，適量多次飲水，落實護「心」行動；圖為情境照。（圖取自freepik）

相關新聞請見︰高雄名醫許景華猝死家中 疑有三高病史

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕高雄市邱外科醫院院長許景華，今（8）日上午離世，享年56歲。綜合報導表示，許景華本身有三高病史，衛福部提醒，有高血壓、高血糖和高血脂的「三高」病史者，在炎炎夏日記得定期量血壓、血糖和血脂，並遵照醫師處方服藥，定期回診追蹤；此外，要保持涼爽、健康飲食、適量多次飲水，落實護「心」行動。

請繼續往下閱讀...

高雄市邱外科醫院院長許景華今天猝逝，享年56歲。（圖擷取自醫院官網）

夏日高溫要當「心」

台灣老人急重症醫學會名譽理事葉宏一指出，因氣溫升高，使體表血管擴張，心臟負荷增加，再加上夏天流汗，身體水分蒸發讓血液變得濃稠，容易出現冠狀動脈堵塞，嚴重時恐會導致心肌梗塞，而脫水現象也會讓心跳加速，容易引發心律不整或心臟衰竭。

英國心臟基金會呼籲，長者、年幼小孩及心血管疾病等慢性病人，應特別注意熱對身體造成的傷害，在中午11點至下午3點應避免到戶外活動，外出時，盡量穿著輕便、通風、淺色衣物，穿戴帽子及太陽眼鏡並隨身攜帶水，保持涼爽和補充水分尤為重要。惟心血管疾病合併腎臟病病友，補充水分須與醫師討論評估。另外，進出冷氣房時，冷熱溫差較大，也會增加心臟血管負擔，不容輕忽。

熱傷害高危險群

據衛福部資料顯示，截至7日已有329人因熱傷害就醫。對此，國健署提醒，任何人都有可能會發生熱傷害，尤其嬰幼童、65歲以上的長者、慢性病患、服用藥物者、戶外工作者、運動員或密閉空間工作者及過重者等，容易因高溫而造成熱傷害，應提高警覺，防範中暑。

●嬰幼童：因嬰幼童身體體溫調節系統尚未發展成熟，以及代謝率較高，而且必須依賴照顧者提供水分及調整所在環境溫度。

●65歲以上的長者：因長者的排汗功能，對溫度轉變的適應能力、以及調節體內水份的機能不如年輕者迅速，尤其若患有心臟病、高血壓、糖尿病、中風等慢性疾病的長者，更要加倍小心。

●慢性病患（如心臟病、高血壓、糖尿病或腎臟病等）：慢性病患因散熱機能較差而不易排汗，對於環境的調節及應變能力較差。

●服用藥物者：服用某些藥物可能會增加熱傷害機率，如利尿劑會干擾水分及鹽分平衡；含有抗膽鹼激性藥劑如三環抗憂鬱劑、抗精神病藥劑等，會抑制流汗減少熱量散失，須特別注意防範熱傷害發生。

●戶外工作者、運動員或密閉空間工作者：戶外工作者及運動員直接暴露於陽光直射下，加上常忽略防曬、休息及補充水分而造成熱傷害；密閉空間工作者，因環境通風或散熱不良，人體產生熱的速度加快，造成體溫或體液來不及調節平衡而造成熱傷害。

●過重者（身體質量指數BMI≧24）：因脂肪極易產生熱量，且身體的皮下脂肪會阻隔熱量散熱，造成散熱面積下降，加上代謝而使產熱增加，將造成大量排汗而造成熱傷害。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法