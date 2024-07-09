健康網》上班族「這樣」吃護腦提神！ 營養師推麥得飲食

水果特別注意要吃到「漿果類」，例如：藍莓、草莓、覆盆子等；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕上班族在高壓生活中，若想要提升工作表現，需要維持專注力和健康。營養師劉怡里建議可以吃MIND（麥得）飲食，像是每天全穀類至少三份；水果吃「漿果類」，如藍莓、草莓等；紅酒一天不要超過240c.c.等。另外，減少攝取5種不健康料理，如奶油與人造奶油、起司、糕餅甜食、油炸與速食、紅肉。

劉怡里於臉書粉專「劉怡里 營養師」發文表示，麥得飲食是一種結合地中海飲食、得舒飲食的飲食型態。這些食物種類跟頻率建議，可以減少心血管疾病，降低中風的機率，也可以顯著降低阿茲海默的風險。

請繼續往下閱讀...

麥得飲食7重點

●日常烹調用油建議使用橄欖油。

●每天至少「三份」全穀類，約8分滿的糙米飯，或是燕麥9湯匙。

●選擇「綠色」蔬菜，一週至少要6份，大約3-4碗，像是地瓜葉、綠花椰菜、菠菜、芥藍菜、羽衣甘藍，都是不錯的選擇。

●水果特別注意要吃到「漿果類」，例如：藍莓、草莓、覆盆子等，一週至少2碗。

●蛋白質來源，以「豆類、雞鴨鵝火雞、魚類」為主。

●堅果一週至少5份，大約是5湯匙。

●有喝酒習慣的人，紅酒一天不要超過一杯240c.c.。

劉怡里提到，因為麥得飲食富含豐富的纖維、維生素A、E、K、B群、礦物質，優質蛋白質和植化素，可以提高身體抗氧化功能，降低發炎反應。將這些護腦食物放進日常的上班餐盤中，腦袋健康思緒就清晰，專注力及反應力都會上升，有效提高工作效率。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法