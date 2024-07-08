健康網》7/8世界過敏性疾病日 控制氣喘4招要做到

國健署提醒，平常要戴好口罩避免吸入誘發因子來控制氣喘；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕今（8日）為世界過敏性疾病日，世界過敏組織希望藉由此節日，提升人們對過敏性疾病的重視與預防。目前國人常見過敏疾病如過敏性鼻炎、食物過敏、異位性皮膚炎、氣喘。國民健康暑指出，想要控制氣喘，平常要戴好口罩避免吸入誘發因子、定期清潔環境減少過敏原、均衡飲食規律運動以增強免疫力、持續用藥並定時回診追蹤。

國健署在臉書專頁指出，據調查12歲以下誘發氣喘症狀的前5名為：病毒感染、塵蟎、氣溫急遽變化、空氣汙染、冰冷食物。先前因新冠肺炎疫情關係，人人戴口罩，雖然減少了塵蟎、灰塵、花粉等過敏原刺激，但對於環境氣溫急遽變化、病毒感染等非過敏原也須特別留意。

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國健署在網頁表示，每5位氣喘患者，就有1位氣喘控制不佳，近2成未依醫師指示定期回門診追蹤，更有1成5曾因氣喘發作至急診就醫。由於氣喘嚴重者有致命風險，因此提醒氣喘患者，平時應定期回診監測氣喘控制狀況，可以提早預測氣喘發作的可能性，預防其急性發作或惡化影響生活品質。

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