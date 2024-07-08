健康網》雷陣雨最怕香港腳 醫談日常保健預防

下雨時最大的麻煩便是雙腳被雨水弄濕，除了濕黏感很難受以外，更可能引發香港腳。（圖取自freepik）

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葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕冷心低壓將通過台灣，對流發展將更為旺盛。午後雷陣雨可能更加劇烈，甚有可能出現冰雹。中央氣象署表示，中午過後須留意午後雷陣雨，高空溫度將會降低，加大地面到高空的落差，促使對流發展更為旺盛。這將使午後雷陣雨更加劇烈。時常下雨且潮濕的環境可能引發多項疾病，其中一項是因雙腳濕透後未及時處理引發的「足癬」。

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足癬可能讓你陌生，但說「香港腳」你就聽過了吧！雨天鞋襪會被濺濕，若未及時更換新襪子，任由濕氣悶在腳上，香港腳就來了。

台北潤中醫診所院長艾莉絲於臉書粉專「艾莉絲學姊 中醫皮膚科專科醫師」指出，香港腳是一種黴菌引起的皮膚疾病，黴菌最喜歡潮濕溫暖的地方了，鞋子潮濕沒有吹乾或曬乾，就是提供一個潮濕的地方，因為我們的身體恆溫，把腳放進潮濕的鞋子當中，就是提供一個黴菌最喜歡的溫暖潮濕的地方，香港腳當然會變很嚴重。

艾莉絲表示，香港腳的患者會在腳底皮膚起紅斑、腳掌或腳趾間發癢、發紅、脫皮、起小水泡、腳趾間糜爛皸裂、出現疼痛皸裂的厚皮、甚者併發細菌感染或蜂窩性組織炎。如果不積極治療，若黴菌入侵腳指甲，就是俗稱的「灰指甲」，指甲會變厚、變成灰黑色、甲床分離

另外，香港腳是由皮癬菌引起的，皮癬菌喜歡生長在潮濕溫暖的環境，所以每逢梅雨季節、夏季午後雷陣雨、颱風天、秋雨、冬雨（12月至隔年1月）等時期，就是香港腳好發季節。

香港腳好發原因：

1.雨天鞋襪淋濕，雙足長時間浸泡在潮濕的環境。

2.腳汗多，卻長時間穿著不透氣的鞋襪，腳汗在鞋內形成潮濕溫暖的環境。

3.因為工作需要，或生活環境，長時間穿著不透氣的雨鞋，雙腳長期處於潮濕悶熱的環境。

香港腳四大類型有：

●趾間脫皮型：大多數香港腳感染初期的表現，分兩種形態乾性、濕性兩種。乾性是在常見趾蹼處有乾燥脫屑；濕性則是趾蹼間發生浸軟、剝落、紅斑、糜爛、滲出液體等症狀。通常發生在第4與第5的腳趾間。

●發炎水泡型：足底或足緣出現水泡，或多個小水泡融合成大水泡，這類型香港腳癢感疼痛感明顯，水泡破掉後，足部留下糜爛破碎的圓形。

●厚皮型：在腳掌跟腳跟處出現角質層增厚、皮膚乾燥、白色鱗狀脫皮等現象，這類型香港腳不會發癢，常常被認為是單純的皮膚乾燥，導致延誤治療。

●潰瘍型：從趾間開始，一路擴散到腳掌、腳背，且常併發細菌感染，在趾間出現發紅、破損的糜爛腳皮，且有疼痛感，如果沒有積極治療，患處會由趾間擴散到整個足部。

艾莉絲說明香港腳日常保健方法：

●腳部保持涼爽通風，腳汗者可穿純棉、純羊毛襪會吸汗，保持足部乾燥。

●鞋內可撒上滑石粉、痱子粉等粉末，減緩出汗。

●回家後脫下襪子，將足部沖洗乾淨，吹風機將雙腳吹乾，防止黴菌孳生。

●洗澡、游泳完後，要將雙腳擦乾，或吹風機吹乾。

●選擇通風的鞋子，如涼鞋；如果必須穿包鞋，以真皮為主。

●家人有香港腳，避免穿拖鞋或外用鞋，襪子分開清洗，避免交叉感染。

●黴菌會附著於地板上，改掉在家打光腳的習慣，穿上室內拖，降低黴菌傳染給他人風險。

香港腳禁忌：

●避免塑膠皮、合成皮等不透氣材質

●合成纖維的襪子讓腳浸泡在汗水中

●尼龍材質的褲襪，阻斷汗水的蒸發，也不適合

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