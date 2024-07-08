健康網》一變換姿勢 眼前影像就晃動 「上半規管狹窄症」引發視幻覺

上半規管狹窄症需接受反覆「耳石復位術」將耳石歸位，以治療暈眩。（陳建志提供）

文／陳建志

1名60歲女性，近1年來，每每久坐後，一起身，就見到眼前景物在晃動。以為是睡眠不足所致，在服用鎮靜安眠藥物後，狀況依舊。有次外出旅遊住飯店，半夜起床尿尿時，見到床前窗簾在扭轉，似乎有東西在裡面，以為鬧鬼，嚇得癱軟在地，收假後趕緊去收驚。以為是腦部病變引發腦神經衰弱，接受過核磁共振檢查及智能檢查，並無異常發現。

半夜驚見窗簾扭轉 一度以為鬧鬼或神經衰弱

來診時，我請她平躺，接著坐起，就見到她眼球在快速地旋轉。起初以為是一般的半規管耳石沉積症，隨即進行耳石復位術。病症當下緩解，但半小時後，又恢復了原狀。安排電腦斷層檢查，發現兩側上半規管並非完美的弧形，上方管路凹陷，內徑狹窄，原來是罹患了上半規管狹窄症。

請繼續往下閱讀...

電腦斷層發現患者的上半規管上方發生狹窄。（陳建志提供）

顳骨慢性發炎引起骨病變 小空泡壓邊膜性半規管

此病大多起因於顳骨慢性發炎，引發骨病變。上半規管骨性外殼反覆出現崩解 （脫鈣效應）與再生（成鈣效應），局部「海綿化」，長出大量綿密的小空泡 （氣房），改變半規管型態，壓迫裡面的膜性半規管。

一旦耳石脫離耳石斑，離開橢圓囊，進入上半規管，通過狹窄處，卡在壺腹前的段落，困於其中，愈積愈多，因重力下沉，聚集成團，就會在患者改變頭部姿勢時，持續帶動內淋巴液流動，推動頂帽，發出前庭訊號，使患者以為頭部還在轉動，輕者引發震動視幻覺，重者感到天旋地轉。

圖解說明該結構性半規管病變，以及耳石受困引發病症。（陳建志提供）

多次耳石復位術 強迫耳石逐步歸位

治療病症，患者應接受連續且多次的耳石復位術。醫師會快速地改變患者姿態，轉動患者頭部，利用加速度，強迫易位耳石通過狹窄處，逐步歸回橢圓囊內。

治療前 需先做好止暈防吐措施

在治療前，建議患者先接受肌肉注射止吐針，或者口服止暈藥物（暈車藥），以免噁心嘔吐。

需注意的是，一旦發現「結構性半規管病變 （structural canaliculopathy）」，已是經年累月的病變，難以復原。最好還是能查出顳骨發炎之因，加以治療，遏止內耳繼續變形扭曲。（作者為元景耳鼻喉科神經科診所醫師）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法