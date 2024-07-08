長期服用避孕藥 20歲女子竟得靜脈血栓

因為長期服用避孕藥，20歲女子竟然發現靜脈血栓。（台北慈濟醫院提供）

〔記者陳奕劭／新北報導〕20歲女子張小姐日前因肚子痛、噁心嘔吐症狀來到台北慈濟醫院就診。急診醫師電腦斷層發現上腸繫膜靜脈、肝門靜脈、脾靜脈等三條血管出現血栓，詢問得知張小姐長期服用避孕藥，家人也曾發生腿部深層靜脈血栓。台北慈濟醫院心臟血管外科醫師楊凱文第一時間施打抗凝血藥物後，以微創方式進行溶栓手術，免除腸子缺血、壞死甚至腹膜炎的風險。

醫療團隊先注射24小時的抗凝血藥物，考量得到靜脈血栓的張小姐尚有腹痛症狀且年紀較輕、出血風險低、有家族病史，為了避免未來血栓未清除乾淨長出側枝循環，造成食道靜脈曲張等後遺症，於是選擇溶栓手術。

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經連續給藥24小時後，以改善張小姐的不適症狀，且以溶解部分血栓，張小姐出院後，改以口服抗凝血藥治療並定期追蹤。

楊凱文表示，任何位置皆可能形成血栓，危險因子包含遺傳性凝血異常、癌症、手術、長期臥床等，由於避孕藥中的荷爾蒙會增加體內凝血因子的濃度，相比正常人約增加四倍的血栓風險，若是病人合併有家族史，更會增加血栓機率。

他指出，診斷靜脈栓塞除了症狀及病史詢問，還要透過電腦斷層掃描檢查。治療則分成一般抗凝血藥物、溶栓手術、取栓手術，大部分病人經抗凝血藥物治療可溶解8成血栓，可取決病況緊急程度決定溶栓手術或取栓手術。

楊凱文提醒，靜脈栓塞沒有想像中罕見，平常應注意：

（1） 保持均衡飲食、適度運動、避免長時間不活動（尤其是長時間坐著不動，如長途飛行或乘車）和戒菸。

（2） 應積極管理和控制糖尿病、高血壓、心臟病等慢性病，定期檢查和回診。

（3） 有血栓形成家族史或其他高風險因素者，應向醫生諮詢是否需要進行血栓風險評估，女性病患要使用避孕藥前，應諮詢醫師評估風險。

台北慈濟醫院心臟血管外科醫師楊凱文指出，使用避孕藥前應諮詢醫師評估風險。（台北慈濟醫院提供）

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