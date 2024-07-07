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健康網》只在週末運動一樣好！ 研究：有效降低死亡率
林惠琴／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕現代人生活步調快速，許多人只有在週末假日才有時間運動，人一博愛復健科診所院長李炎諭引述相關研究，建議每週集中1至2天，進行至少30分鐘以上中高強度運動，150分鐘以上更好，效果近似規律運動。可以顯著降低全因死亡風險、心血管疾病、癌症死亡率等。
「醫師，我的腰跟屁股好緊繃，幫我看一下」李炎諭在臉書專頁「李炎諭醫師的復健聊天室」發文分享個案指出，門診來了一個中年大叔，評估後，發現是常見的肌筋膜疼痛症候群，於是安排復健、衛教伸展姿勢，也建議多找時間運動。然而；患者卻表示平時忙到沒時間。
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醫師：「週末有空嗎？」
大叔：「週末要休息的啊，不然禮拜一上班會很累」
醫師：「大哥，週末可以帶家人去戶外走走當做運動啦，像是去澄清湖、衛武營、美術館走走都會讓身體更健康喔！」
李炎諭指出，週末戰士（weekend warrior）是只在週末做中高強度運動者。哥倫比亞的學者在墨西哥首府墨西哥城，收入約15萬名個案，分為不運動組、週末戰士組、規律運動組進行研究，結果看起來，週末戰士組跟規律運動組的全因死亡風險、顯著比不運動組低。更有意思的是，進一步分層分析發現，超過30分鐘以上的運動，才會顯著降低死亡率。
李炎諭指出，比較奇怪的就是癌症死亡風險，週末戰士組有達到顯著降低，但規律運動組反而沒降低。他猜想是部分干擾因素無法校正所致（回憶偏差、身體活動量無法精確計算劑量等因素）。
2022年的美國大規模世代研究，也呈現類似結果，週末運動跟平常規律運動者，在死亡率部分差不多。
另，2023年刊登在《美國醫學會期刊》（JAMA）的研究也提供類似的結果：每週中高強度運動超過150分鐘，集中在每週1到2天，跟平均分布多天、規律運動，在預防心血管疾病方面，有同等效果。
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