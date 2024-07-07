健康網》2月嬰高燒40度 醫：冬季好發RSV現在驗到

醫師近期驗出在冬季較常見的RSV，提醒家長：若發現嬰兒發燒，應格外謹慎。（圖取自shuttestock）



葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕近期呼吸道疾病流行中，有兒科醫師發現，在夏季驗到有嬰兒感染冬季較常見的RSV呼吸道融合病毒，年僅2個月的嫩嬰出現高達40度的發燒！

彰化秀傳急診小兒科醫師黃士倫在臉書粉專「黑倫醫師x健康諮詢」發文表示，往年秋冬季節才流行的「呼吸道融合病毒」（RespiratorySyncyticalVirus, RSV） 竟然在嬰幼兒採篩到。剛滿二個月的寶寶高燒40度，媽媽以為只是打完五合一疫苗的發燒。醫師表示，疫苗引起的發燒通常不會超過39度，也不太會影響活動力胃口。

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黃士倫表示，寶寶三個月大以前發燒，可能的原因就是「感染」。感染的來源可能源自媽媽懷孕過程中 、或是生產過程，再來就是出生後的寶寶本身被感染： 泛指細菌病毒都有可能，最要提防也可以避免的就是GBS的感染。

為什麼懷孕35-37 週產期需要內診驗GBS篩檢？所謂的 group B streptococcus （GBS） B型鏈球菌早在1960年就漸漸認定為產道最常見的細菌叢， 倘若在35-37週產期篩檢出陽性， 就會給予產婦預防性抗生素如penicillin or ampicillin。

黃士倫表示，3個月以前的寶寶出現發燒，可能是一般的感冒、也可能是單純泌尿道發炎、恐怖的是嚴重的肺炎、腎盂腎炎、腦膜炎、全身細菌性感染敗血症也可能只有發燒症狀。

另外衛生福利部豐原醫院衛教資料說明，呼吸道融合病毒（RSV）是RNA病毒，常見於冬季至春季，呈季節性流行。嬰幼兒及孩童感染後所帶之病毒量及傳染期皆大於成人，一般傳染期為 3 至 8 天，但嬰幼兒及免疫力低下者其傳染期可能長達 3 至 4 週。在台灣，每年約有1,000個嬰幼兒因感染呼吸道融合病毒而住院，高達九成為兩歲以下的嬰幼兒。

嬰幼兒一旦感染呼吸道融合病毒，潛伏期為 2 ～ 8 天，初期流鼻水、咳嗽的感冒症狀，可能逐漸惡化成喘鳴、呼吸急促或發燒等症狀，嬰幼兒往往會咳得很厲害，咳到睡不好或是咳到吐，可用耳朵貼近嬰幼兒胸部，還會聽到像是氣喘發作的咻咻聲，嚴重甚至會伴隨著發紺、肋骨下凹陷、胸骨上凹陷，或者出現鼻翼搧動等呼吸困難之症狀，表示為呼吸道融合病毒引起的急性細支氣管炎。

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