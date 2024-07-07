健康網》蛋蛋腫成拳頭大！疝氣男術後硬搬重物 3個月才康復

醫師表示，患者疝氣仍咬牙工作，未適當休息，反覆地吃消炎藥，整整腫了3個月才康復；情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕40多歲男性因疝氣就醫，動刀執行微創手術後，醫師提醒他1個月內不要搬重物，沒想到，手術3天後察覺自身走路姿勢有異，於是再度就醫，一檢查發現「蛋蛋」已腫成拳頭般大小，醫師一問，才知道患者大約2天後就回工地工作，於是開立消炎藥，請患者休息3天再回診，沒想到患者未好好休息，3天後睪丸比上次還腫，於是反覆地吃消炎藥，整整腫了3個月才康復。

古人說「傷筋動骨一百日」，意思是適當的休息很重要。敏盛綜合醫院微創手術中心執行長陳榮堅臉書粉專「外科陳榮堅醫師——不藏私的漸健美園地」發文表示，患者當時疝氣，腸子掉到鼠蹊部，需要透過微創手術打幾個小洞，把網膜補好。雖然傷口很小，但還是建議做疝氣手術的病人，1個月內不要搬重物。

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通常手術後會安排一週後回診，但這位病人手術後3天就跑來門診找陳榮堅，患者走路的樣子怪異，結果一檢查，發現睪丸已經腫得跟拳頭一樣大了。

正常情況下不會這樣，經詢問後得知，原來患者出院約兩天後就回去工作，而工作比較粗重，屬於需要搬重物的工地工作，導致患者發炎。因此，陳榮堅請患者這次回家後，至少要休息3天，並開立消炎藥，看看3天後回診，發炎能不能有緩解。

結果3天後，患者「蛋蛋」腫得比上次大1.5倍。陳榮堅叮嚀患者，一定要休息，因為補的人工網膜，必須要讓肉長上去，如果一直活動、摩擦，會導致肉無法好好生長。但是患者認為，少去工作1天就是少1天的錢，仍堅持咬牙工作。只好反覆地吃消炎藥，整整腫了3個月才好。

陳榮堅表示，有的人為了生活，沒辦法得到適當的休息，但是休息對疾病治療至關重要，若一開始患者有適當休息的話，或許後面就不用辛苦3個月了。

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