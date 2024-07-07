健康網》紅龍果還有黃、綠色！ 11款品種大公開

農業部指出，黃皮白肉品種皮色為黃色，果肉酸度較高，果肉白色呈果凍狀。（資料照）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕昨（6日）是節氣小暑，俗話說「小暑過，一日熱三分」，代表天氣會一天比一天熱。這時候來點夏季消暑聖品紅龍果，鮮甜多汁又消暑。農業部於臉書分享11款紅龍果品種，除了常見的紅色紅龍果，也有比較稀有的綠黃色品種，如黃皮白肉、青龍。

農業部列出，「大紅」是目前栽培面積最廣的紅肉品種 ，果實大且肉色深紅而得名，果形偏圓，果實風味帶有蜜香；「小甜甜」是目前風味口感最優的品種，皮色桃紅色，肉色紫紅色，果皮不帶細刺，其果肉爽脆，帶有甘蔗甜味；「石火泉」果肉有香氣，果皮套袋後具有亮感與美麗的呈色。

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「富貴紅」（又名450）皮色玫瑰紅色，肉色紫紅色，果形長橢圓形；因較易萎黃而不耐貯藏，加上易裂果，栽培者漸少；「無刺」，枝條上的刺為短刺，幾乎接近無刺狀態，因而得名。肉色紅色，但外觀近似白肉種，成熟後鱗片仍為綠色；「黃皮白肉」，皮色為黃色，果肉酸度較高，果肉白色呈果凍狀，風味口感遜於一般的白肉種或紅肉種。

農業部表示，「大紅」是目前栽培面積最廣的紅肉品種 ，果實大且肉色深紅而得名，果形偏圓，果實風味帶有蜜香。（資料照）

「蜜玄龍」與大紅為姐妹品系，果形圓稍偏長形，和大紅比起來肉色較淡，果肉較脆，香氣較濃；「蜜龍」皮色是橙色或橙紅色，果肉帶有甘蔗甜味，口感清爽甜美；「蓮花」，似蓮花而得名，果肉帶有香氣，風味與口感均佳。常需要人工授粉才容易有大果，故栽培者並不多見。

「青龍」最佳賞味期為果實成熟時，果皮仍呈綠色狀態。果肉有紅色與白色兩種，青龍白肉的果實風味比較淡，青龍紅肉的口感則較軟爛；「雙色」，果肉呈現紅白兩色，有紅色在外圈或是白色在外圈等多種，統稱為雙色。果實酸度低，口感兼有白肉的爽脆與紅肉的香甜，果皮顏色較無光澤，皮薄。

農業部說明，「雙色」紅龍果果實酸度低，口感兼有白肉的爽脆與紅肉的香甜，果皮較無光澤，皮薄。有紅色在外圈或是白色在外圈等多種，統稱為雙色。（資料照）

果萼端果皮平滑可存放較久

農業部提醒，選購紅龍果時需要注意果皮顏色及外觀，如希望能立即食用，挑選果皮顏色均勻、鱗片尾端呈少許綠色、果萼端（縮口處）果皮皺則成熟度較佳。

如果沒有要立即食用，可挑選鱗片尾端呈綠色、果萼端（縮口處）果皮較平的紅龍果，其成熟度較低，可存放較久。購買後以塑膠袋包裝完整，放入冰箱內保存，在4到5℃環境下可保存2到3週。

農業部分享11種紅龍果品種。（圖擷取自農業部臉書）

農業部分享11種紅龍果品種。（圖擷取自農業部臉書）

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