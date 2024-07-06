天熱加疫情血庫庫存吃緊 台北A、O型血急缺

全台各地的血庫庫存吃緊，台北區急缺A型血與O型血。（取自血液基金會官網）

〔記者林志怡／台北報導〕近期天氣高溫炎熱，民眾出門意願也大幅降低。台灣血液基金會台北捐血中心企劃課課長劉俊宏說，近期各區都有缺血情況，部分醫院也傳出手術延遲或加嚴輸血條件，且因為許多民眾感染腺病毒或新冠肺炎等傳染病，需要隔一段時間才能捐血，也擔憂這樣的情況可能持續到疫情高峰後2週以上才能緩解。

據血液基金會公開資訊，截至7月5日上午7時45分，台北區的血液庫存量僅有AB型存量正常，B型血則存量偏低，A型、O型血已經進入急缺狀態，庫存量在4天以下，另台中區、高雄區各血型也相對吃緊，多處在庫存量偏低的狀態，新竹區的庫存相對正常，僅AB型庫存偏低。

劉俊宏指出，最近O型血、A型血缺血情況最為嚴重，但其他血型的庫存狀態也不太好，只有新竹區狀況稍微好一些，以台北區來說，一週平均的捐血袋數通常落在1.5萬，但近一週只剩1.2萬，少了足足3000袋，已有聽聞台北區部分醫院有出現手術延遲、或是加嚴輸血條件的情況。

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對於近期缺血的原因，劉俊宏說，一方面是因為天氣炎熱、午後不時出現暴雨，導致民眾出門意願低落，另一方面是暑假來臨，有許多人出國、不在台灣所致，但最嚴重的問題還是腺病毒、新冠肺炎等「病毒齊發」，近期中心打電話請捐血人協助時，有30%以上提到自己感冒、無法捐血。

劉俊宏指出，部分用藥會影響血液品質，捐血人可能需要在停藥後1到2週不等才能再度捐血，受到病毒侵擾的民眾可能會隨著新冠肺炎進入高峰越來越多，導致可捐血人暫時減少，目前疾管署預估疫情至7月中旬將達高峰，在此前可能狀況都不會改善。

因此，劉俊宏呼籲民眾，如果身體健康、沒有被病毒侵擾，可以儘量幫忙捐血協助病人，如果生病了也沒關係，等恢復之後可以再度盡快加入捐血助人的行列。

不過，針對醫療院所缺血影響手術的情況，台灣社區醫院協會理事長朱益宏說，目前尚未接獲會員相關反應，醫院均如常進行手術；長庚醫院也表示，目前並未特別增加輸血相關管制措施；北榮院長陳威明則說，目前血液使用一切正常，手術都如期進行。

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