台南飲冰品抽檢 3件腸桿菌超標 台糖善化廠冰棒上榜

南市衛生局自6月共計抽驗44件飲冰品及配料，檢驗結果有3件冰品檢出腸桿菌科超過衛生標準。（台南市政府提供）

〔記者王姝琇／台南報導〕台南市政府衛生局自6月共計抽驗44件飲冰品及配料，檢驗結果有3件冰品檢出腸桿菌科超過衛生標準，包括台灣糖業善化冰品製造廠的古早糖冰棒、冰塔手作雪花冰的黃金烏龍雪花冰，以及翰林茶棧東山店的綠茶，衛生局已依《食品安全衛生管理法》通知業者限期改善，並輔導業者落實製程及原料貯存須符合食品良好衛生規範準則。

衛生局表示，微生物如超過衛生標準，即表示業者在製作過程中存在衛生狀況不佳、溫度保存不當、食材、器具、包裝等遭受污染，或者工作人員的衛生狀況不當等問題所造成。依法令業者限期改正，屆期未改正可處3萬元以上、300萬元以下罰鍰。

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衛生局提醒業者，平時應落實衛生自主管理，加強製程環境及容器與器具之衛生、注意原物料貯存溫度、工作人員衛生、定期更換製冰機或濾水器濾心等符合食品良好衛生規範準則規定，從源頭降低可能造成微生物污染的風險，以確保製售的冰品安全及衛生。也建議消費者至製作販賣場所環境衛生優良的店家選購，留意現場製作場所環境之衛生、容器清潔、冰品原料有無加蓋及工作人員手部清潔等。購買後2小時內飲用完畢，不宜放太久，以避免產生腸胃道不適之症狀。

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