健康網》尿道炎能玩水？ 醫：公共泳池可以 上岸後「這樣」做

戴槐青指出，對於公共游泳池等有人管理的環境，水質通常有人監控和事先處理，細菌含量較低，這樣的環境下，患有尿道炎的人理論上可以下水游泳；圖為情境照。（圖取自photoAC）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕這麼熱的天氣，想必很多人都會去玩水，但是有尿道炎可不可以玩水呢？好幸福泌尿科診所院長戴槐青表示，在私人游泳池或自然水域中參加水上活動時，應格外小心，因細菌含量比較多，可能會引起不適或加重症狀；但若是有人管理的公共泳池，理論上可以下水，建議要在游泳後及時清洗身體。

戴槐青在臉書專頁「幸福神捕 滴水不漏 泌尿科 戴槐青醫師｜新北三重永和好幸福體系 總院長」發文表示，尿道炎是夏天相當常見的泌尿系統疾病，尿道炎通常是由細菌感染引起，當患有尿道炎時，尿道會變得發炎並可能出現疼痛、灼熱感和頻尿等症狀。在這種情況下，參加水上活動可能會引起不適或加重症狀。

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自然水域、公共及私人泳池注意事項

戴槐青指出，對於公共游泳池等有人管理的環境，水質通常有人監控和事先處理，細菌含量較低，這樣的環境下，患有尿道炎的人理論上可以下水游泳。但是，還是要注意保持個人衛生，建議在游泳後及時清洗身體，特別是私密部位，以防細菌感染。

他說，在私人游泳池或自然水域中游泳時，應格外小心。私人游泳池的水質可能監控沒有那麼完善，容易滋生細菌。同時，自然水域，無論是海邊，還是溪流，這些水質更是難以預測，細菌含量很可能比較高。因此，患有尿道炎的人應該謹慎考慮是否參加這些活動，以免感染或加重症狀。

戴槐青表示，如果很想下水又會怕的話，可以先諮詢醫師的意見，醫師可以根據個人情況給出最適合的建議。醫師可能會建議避免參加水上活動，或者在合適的情況下提供適當的防護措施，如：使用適當的防水護具、服用藥物以預防感染。

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