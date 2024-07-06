健康網》輔酶Q10有5大益處 醫揭「備孕」可吃這些食物

牛心、牛肉等食物富含輔酶Q10。（圖擷取自photoAC）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕準備懷孕而想要提升精卵品質，可以考慮適量補充輔酶Q10！新竹國泰醫院婦產科主治醫師張瑜芹指出，輔酶Q10可以維持卵巢功能、提升卵子品質、提高精子質量、增加心血管健康，及減緩肌膚老化等5大益處，建議想要備孕者可以從牛心、鯖魚、牛肉、雞肝、大豆油及橄欖油適量補充。

張瑜芹在臉書專頁「美麗而剽悍 婦產科女醫 新竹竹北 張瑜芹醫師」指出，輔酶Q10是一種脂溶性輔酶，能幫助營養物質在粒線體內轉化成能量，並具有抗氧化的作用，其抗氧化能力能夠保護卵子和精子，維持卵巢功能和生殖能力，是「備孕」好物。

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值得注意的 ，雖然人體可自行製造Q10，但隨著年齡增加，合成數量會逐漸下降，一日建議輔酶的攝取量為30毫克；因輔酶Q10有提振精神的效果，若以補充劑的方式補充，建議早上及中午食用較佳。

輔酶Q10有提振精神的效果，若以補充劑的方式補充，建議早上及中午食用較佳；示意圖。（圖擷取自photoAC）

補充輔酶Q10有6大好處

●維持卵巢功能。

●提升卵子品質。

●減少卵巢早衰。

●提高精子質量。

●增加心血管健康。

●減緩肌膚老化。

這些食物富含輔酶Q10

●牛心：11微克/100克。

●鯖魚：7微克/100克。

●牛肉：3微克/100克。

●雞肝：12微克/100克。

●大豆油：25微克/100克。

●橄欖油：14微克/100克。

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