健康網》圓鱈、扁鱈不叫「鱈魚」 食藥署：標示不實即違法

唯有「鱈形目」的魚種，才能標示為「鱈魚」，而「圓鱈」與「扁鱈」，應標示通俗名稱或與魚種名稱並列標示；圖為圓鱈「粗鱗油魚」（上）和鱈魚（下）。（資料照）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕市面上魚類產品琳瑯滿目，為了讓鱈魚的消費資訊更透明，食藥署已明確規範，唯有「鱈形目」的魚種，才能標示為「鱈魚」，而「圓鱈」與「扁鱈」，應標示通俗名稱或與魚種名稱並列標示。提醒販售業者和餐飲業者，在標示鱈魚產品時應遵守相關規定，否則就違反食品安全衛生管理法，第28條標示不實之規定。

常見3魚種比一比

鱈魚：目前市面上常見魚種，例如大西洋鱈、大頭鱈（太平洋鱈）、格陵蘭鱈及黃線狹鱈等，都是體型較大，常以輪切方式販售。

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扁鱈：其實是「鰈」形目，俗稱大比目魚，例如馬舌鰈、庸鰈、狹鱗庸鰈。魚身較扁平，多以斜切方式呈現。

圓鱈：其實是「鱸」形目，俗稱智利海鱸，例如小鱗犬牙南極魚、鱗頭犬牙南極魚。魚片較小及魚肉偏黃，常以輪切之方式販售。

「食品業者應遵守標示規定，避免違規」食藥署指出，市售產品不論是完整包裝、散裝產品，或是直接供應飲食場所販售的餐點，倘經衛生主管機關查獲未依規定清楚標示「圓鱈」、「扁鱈」資訊，而使消費者誤解為「鱈魚」，已涉違反食品安全衛生管理法第28條標示不實之規定，將依同法處分。

轉載自衛福部食藥署藥物食品安全週報第981期

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