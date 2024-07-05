保全薦椎神經沾黏飽受折磨 「西洋針灸」治療緩解疼痛

保全猛男臀部、大腿疼痛難受，病因竟是神經沾黏改採西洋針灸治療，獲得不錯改善。（七賢脊椎外科醫院提供）

〔記者黃良傑／高雄報導〕台東34歲郭姓男子曾因左側坐骨神經痛接受腰椎手術，術後獲得改善，但一段時間後又開始左臀疼痛，甚至延伸至左大腿，求診高雄七賢脊椎外科醫院，磁振造影檢查顯示沒有明顯的神經壓迫，但左側第一薦椎神經根卻出現沾黏，改採「西洋針灸」治療，病人疼痛終獲大幅改善。

郭男是一名保全人員，工作上需長時間站立值勤，長期下來逐漸感到左側臀部痠痛不適，合併延伸至左下肢感覺痠痛，值勤期間疼痛難受，已影響工作效率及生活品質，經腰椎手術後得到改善，順利回到工作崗位。

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短暫緩解疼痛後，經過一段時間，郭男又慢慢開始覺得左側臀部痠痛，而且日益嚴重，疼痛慢慢延伸至左大腿後側，正值壯年期的郭男，面對工作及家庭事務，疼痛對他造成莫大的困擾，他向高雄高雄七賢脊椎外科醫院。

脊椎外科暨疼痛科副院長楊子旻醫師對郭男進行一系列相關評估，磁振造影檢查後，雖然顯示沒有明顯的神經壓迫情形，但左側第一薦椎神經根有沾黏的情況，採取西洋針灸高頻熱凝療法，能在工作時不受疼痛困擾，身、心靈上都獲得輕鬆的狀態。

楊子旻醫師表示，高頻熱凝療法的特色是能減輕疼痛、安全、免全身麻醉，以不破壞神經達到阻斷痛覺，達到疼痛緩解的效果，他提醒高頻熱凝療法雖能有效降低疼痛，但並非取代手術，建議應和醫師充分討論，找出最適切治療方式，加上患者須配合調整工作型態及避免不良姿勢，才是解決病痛的根本之道。

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