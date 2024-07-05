健康網》烏龜頸顯老又顯胖！中醫授3招避免

中醫表示，現代人長時間使用電腦或手機，身體容易不自覺地靠近螢幕，導致頭部、頸椎過於前傾，聳肩且背部隆起的姿態從旁看起來就如同烏龜，俗稱「烏龜頸」；圖為情境照。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕快照照鏡子，看看自己有沒有「烏龜頸」？康禾中醫診所主治醫師楊宗翰建議，烏龜頸不僅影響外觀顯老又醜，很可能會造成頸椎關節退化，容易影響睡眠，長期下來還會產生骨刺；分享避免3招，包括：保持正確的姿勢、避免固定姿勢過久、適度熱敷肩頸肌肉。

楊宗翰在臉書粉專「Dr.Alex 楊宗翰中醫師」發文分享，現代人長時間使用電腦或手機，身體容易不自覺地靠近螢幕，導致頭部、頸椎過於前傾，聳肩且背部隆起的姿態從旁看起來就如同烏龜，俗稱「烏龜頸」，容易引發痠痛麻的不適，臨床上稱為「上交叉症候群Upper Cross Syndrome，簡稱UCS」。

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他表示，這樣的不良姿勢會讓肌肉無法好好被使用，造成脂肪堆積、破壞身材曲線，看起來顯老、沒精神，從背後看去似乎愈來愈胖

他指出，當我們的頭部越過了身體的中線，也將造成脊椎很大的負擔，使得頸部、與胸背的肌肉力量不平均，失去平衡，引發頭痛、肩頸僵硬。

他提到，會有肌肉緊繃跟無力的問題，枕下肌、上斜方肌、提肩胛肌、胸肌等肌肉會緊繃，頸曲肌、下斜方肌、前鉅肌、闊背肌等肌肉會無力，如果沒有即時進行治療或調整姿勢，不僅影響外觀，很可能會造成頸椎關節退化，容易影響睡眠，長期下來還會產生骨刺。一旦骨刺壓迫道神經，就會導致手臂、手掌發麻且無力，產生惡性循環。

中醫表示，如果沒有即時進行治療或調整姿勢，很可能會造成頸椎關節退化，容易影響睡眠，長期下來甚至還會產生骨刺；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

●保持正確的姿勢：打電腦要椅子坐滿，背部自然貼椅背，鍵盤放置高度與前臂平行，下巴收起，視線平視略往下約15度。

●避免固定姿勢過久：姿勢再怎麼正確，持續時間過久都不好，應每半小時稍微動一動，肩膀緩慢地往後繞圈15下。

●適度熱敷肩頸肌肉：針對頸部僵硬也可多熱敷，利用熱敷墊或熱水袋，一天熱敷頸部2至3次，對改善初期肩頸痠痛有所幫助。

楊宗翰提醒，不論是自我舒緩還是就醫治療，最重要的還是環境調整、改正錯誤姿勢、以及不要過度使用，才是解決烏龜頸的根本之道。

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