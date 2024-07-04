嘉義市創新失智症照護 失智友善社區計畫啟動

嘉義市衛生局推動示範友善社區、與醫療院所合作，提供多元的失智照護政策。（記者王善嬿攝）

〔記者王善嬿／嘉義報導〕台灣失智症患者盛行率7.99%，嘉義市衛生局整合「失智友善社區計畫」及「憶城為嘉計畫」兩個計畫，與社區、醫療院所合作，推出多元、創新失智照護策略，打造失智友善環境，陪伴勇壯世代走入人群。

嘉義市副市長林瑞彥、嘉義市衛生局長廖育瑋等人今天出席記者會，宣布「憶城為嘉，失智友善社區在我嘉」活動啟動。

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林瑞彥說，市府團隊依公共衛生4段7級全人照護概念，研議政策、計畫、方案、介入措施及行動，展開新失智症照護政策，為失智者及家屬建構更友善的環境，他還提到，維持身體健康、預防失智的秘訣，就是多運動、多動腦、多社交、均衡營養以及保持心情愉快。

嘉義市副市長林瑞彥說明新的失智症照護政策。（記者王善嬿攝）

廖育瑋表示，今年推動選定的示範社區為華南里、朝陽里，2里人口共有4126人，推估失智症者有80人，且評估這2里與鄰近的東興、民族、中央、中山里人口嚴重老化，因此以此2里做為示範友善社區，已於6月初與附近商家、里民舉辦3場說明會。

廖育瑋說，「憶城為嘉」計畫推動6項創新措施，包括招募基層診所醫師加入篩檢行列；在嘉義基督教醫院、聖馬爾定醫院設立失智確診者心理支持空間，提供失智者及家屬情緒支持、解答疑問等服務；邀請失智專業法律諮詢律師、相關社福機構、法律援助機構或非營利組織合作，提供法律諮詢服務；協助「失智友善居家環境檢視及環境改造」，並會制訂失智友善居家環境指引；辦理年輕型失智症支持團體，協助維持年輕型失智者生活品質及工作能力。

市衛生局長廖育瑋說明計畫內容。（記者王善嬿攝）

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