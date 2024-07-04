健康網》近視雷射視力恢復「3階段」醫提醒戴墨鏡

避免長時間盯著電子螢幕、保持良好的閱讀姿勢、戴太陽眼鏡等，都有助於保護眼睛和促進視力恢復；圖為情境照。（圖取自freepik

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕想做或者已經做近視雷射的朋友們，可能會好奇術後要多久視力才會恢復。彰化羅眼科診所總院長羅英源在臉書專頁「羅眼科睛采眼科-彰化白內障視力保健專家」發文表示，視力恢復的時間因人而異，但通常可以分為三個階段：手術當天、術後幾天到一週、術後幾個月。另外，為了避免再度近視，要保持良好的閱讀姿勢、戴太陽眼鏡等，有助於保護眼睛和恢復視力。

●手術當天：許多患者在手術當天就能感受到視力的改善，但可能還有輕微的模糊感或泛光現象。

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●手術後幾天到一週：大多數患者手術後幾天，到一週內視力會持續改善，泛光和模糊感會逐漸減輕。

●手術後幾個月：視力通常會在手術後幾個月內穩定，達到最佳效果。

注意事項和恢復建議

如果不想雷射後又近視，就需要遵循醫師建議。羅英源提到，包括使用眼藥水、避免劇烈運動和摩擦眼睛等。還有定期追蹤檢查，以確保視力恢復進展和眼睛健康。最後，避免長時間盯著電子螢幕、保持良好的閱讀姿勢、戴太陽眼鏡等，都有助於保護眼睛和促進視力恢復。

他特別提醒，前面說的是通則，代表會有特例。每個人的恢復時間和效果，還是會根據個人的眼睛健康狀況、手術方式、手術後的護理和生活習慣等因素，可能有所不同，只要回診沒有狀況，就不用太擔心。

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