通盤檢討癌症篩檢！國健署：公費5癌篩檢討論中

國健署提供40-64歲民眾每3年1次的公費成人健檢服務，65歲以上民眾每年1次。示意圖。（資料照）

〔記者林志怡／台北報導〕總統賴清德提出「健康台灣」政見，力求2030年癌症死亡率減少1/3，並傳出會調整5癌公費篩檢資格。國民健康署長吳昭軍指出，該署進行通盤檢討中，且不只限於5癌公費篩檢資格放寬，30歲公費健檢等也有逐步討論，未來也不排除有第7癌加入公費行列的可能性，「但都還沒定案，需要進一步討論。」

日前賴清德宣布，在總統府下正式成立「健康台灣推動委員會」，並親自擔任召集人，由陳志鴻、翁啟惠、陳時中等擔任副召集人，8月很可能就會召開第1次會議，近期傳出未來將調整5大癌症公費篩檢年齡。

請繼續往下閱讀...

對於5癌公費篩檢相關資格調整，吳昭軍說，為達成中央相關目標，該署持續進行通盤檢討與專家討論，也有論及公費篩檢資格調整問題，如5癌如何強化、年齡上下修等，目前都還沒有定案，且未來還需要向行政院提出方案、爭取經費，並討論實際實施優先順序。

吳昭軍說，國健署希望通過預防篩檢、診斷、治療過程等面向檢討，提出可能的改進方案後，交由衛福部參酌，且30歲公費健檢也在整體施政的檢討範圍內，各項措施的優劣點都會做評估。

此外，吳昭軍強調，目前已提供5癌公費篩檢服務，接下來要試辦胃癌篩檢，其他措施也在持續進行通盤檢討中，未來也不排除再有第7癌加入公費篩檢的可能性，只要有方法、有國際實證，就可以進行討論，但此類調整現在都還沒有定案，有待進一步研議。

吳昭軍也提到，幽門螺旋桿菌是胃癌的感染性風險因子之一，此一菌種引起的胃炎、胃潰瘍長期下來可能會造成胃癌，從預防醫學避免疾病發生的角度，國健署先前就已經開始評估試辦公費篩檢的可能性，未來希望建立流程、達到淨除目標。

據國健署以往曾公布的訊息，肺癌的公費篩檢資格是否納入環境風險因子曝露已在討論中，而乳癌公費篩檢考量年輕族群乳癌預後普遍較差，且人口有高齡化趨勢，初步擬定調整公費年齡為40歲至約75歲，即朝原公費年齡加減5歲的方向討論，不過目前都還沒有定案。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法