聽力障礙者逾萬人 南市篩檢專車走入偏鄉服務

南市社會局開辦「輔具評估及聽力篩檢專車」到偏鄉巡迴，讓民眾省去交通的不便，並協助解決聽力問題。（南市社會局提供）

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市聽覺障礙者有1萬多人，佔身障人口10.4％。考量偏遠地區民眾出門不便，台南市社會局開辦「輔具評估及聽力篩檢專車」到偏鄉巡迴，截至6月底已協助逾400人進行聽力篩檢及檢測服務，讓民眾省去交通往來的不便，並協助解決聽力問題。

南市社會局表示，為提供身障者便利又即時的輔具服務，目前在全市布建58處輔具服務據點，數量與普及度均為全國最多。近日社會局輔具資源中心也配合衛生局行動醫院服務於麻豆區辦理第一次實驗性合作，將聽力評估專車開入社區，為在地民眾進行聽力篩檢及評估，藉由聽力評估巡迴車服務的加入，協助有聽力問題者盡快取得聽覺輔具，降低生活不便。

請繼續往下閱讀...

社會局說，隨著年齡增長，聽力減退是常見問題，南市去年開辦「身障者聽力評估巡迴車服務」，將設置醫療級聽力檢查儀的聽力評估巡迴車開進各偏鄉社區，期待透過早期篩檢，由專業團隊提供適當的治療或輔助工具，以維持聽障者的生活品質。

社會局長盧禹璁說，南市永華及官田等2處輔具資源中心設有標準的聽力室及聽力檢查儀器，平日有聽力師提供免費諮詢及聽力評估，並協助申請助聽器的補助，針對低收或經濟弱勢民眾，若經濟困難無力購買，社會局也積極媒合民間助聽器公司提供免費的助聽器。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法