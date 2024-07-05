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健康網》粒粒皆辛苦真代表！ 農糧署：蓮子是「這樣」來的
葉立斌／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕清甜的銀耳蓮子湯不但膠質豐富，還可防便秘，但你知道其中的蓮子是怎麼來的嗎？農糧署表示，處理蓮子步驟繁瑣且依賴手工，步驟從採收→脫粒→劃痕→去殼→脫膜→通心，都是需要技巧的。熟練的蓮農處理一顆蓮子，通常需約20秒時間，後來雖有電動機器，但仍有許多過程難以取代，可謂「粒粒皆辛苦」的真實代表。
農糧署在臉書粉專「鮮享農YA - 農糧署」發文指出，國產蓮子以台南、嘉義及桃園為主要產地，一般栽種專產蓮子的「籽蓮」品種。蓮花於2、3月定植，4、5月開花結籽，花謝後20天，蓮子即達成熟採收階段，6-9月開始收蓮蓬，每隔2-3天便要下田採收。
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蓮子變身6步驟
採收：蓮農以長柄鐮刀，摘採已轉褐色的成熟蓮蓬。
脫粒：以湯匙或小刀剝出俗稱黑粒的蓮子（帶著種皮），閩南語稱為「落蓬仔、落粒仔」。
劃痕：用小刀或劃痕器，在尚未硬化的種皮（殼）上，小心地劃出刀痕，避免劃傷蓮肉，使色澤變黑。
去殼：剝除已劃痕的蓮子外殼，露出白皙的蓮子。
脫膜：掐住尖凸端外層薄膜，慢慢旋轉、一圈圈剝下。
通心：從底部插入鑽子，推出帶苦味的蓮芯。
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