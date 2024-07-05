健康網》腎結石患者不用限鈣 醫列飲食5建議

醫師指出，對於結石患者來說，適當的攝取鈣質，不僅不會增加腎結石的風險，反而能減少結石形成的機會；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕腎結石患者究竟該不該限鈣？飲食又該如何吃呢？桃園鴻林診所腸胃科醫師鄭泓志表示，對於腎結石患者來說，適當的攝取鈣質，不僅不會增加腎結石的風險，反而能減少結石形成的機會；分享飲食5建議，包括：多喝水、減少鹽分、控制草酸攝取、適量蛋白質、免攝取過量維生素C。

鄭泓志在臉書粉專「你的腸胃科醫師 鄭泓志 內科 慢性病」發文指出，腎結石是指在腎臟內形成的礦物質結晶硬塊，由於尿液中某些物質濃度過高，超過尿液的稀釋能力時，就容易在腎臟內形成結石。腎結石有時會留在腎臟內，也可能會移動到輸尿管、膀胱甚至尿道，引起劇烈的疼痛和症狀。

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最常見的結石，他指出，叫做草酸鈣結石，所以很多人一聽到「鈣」，就會直覺地覺得應該少吃含鈣的食物，但事實上，鈣質是我們身體必需的營養素，完全不攝取鈣反而可能導致其他健康問題，例如骨質疏鬆症。

適當攝取鈣質 減少結石形成機會

腎結石該不該限鈣？他表示，人體每天約需要1000毫克鈣質，對於結石患者來說，適當的攝取鈣質，不僅不會增加腎結石的風險，反而能減少結石形成的機會，原因是鈣能與腸道內的草酸結合，減少草酸被吸收進入血液中，進而降低草酸鈣結石的形成機率。

他建議，以天然食材如牛奶、乳製品和綠色蔬菜為主要的鈣質來源，若使用鈣質補充劑，要注意攝取的量，不然可能會增加尿液中鈣的濃度，反而提高結石的風險。

醫師建議，進食高草酸食物時搭配鈣質食物，讓草酸鈣結晶在腸道中結合，最後再隨食物殘渣由糞便排出，有助於減少草酸吸收；示意圖。（圖取自freepik）

腎結石患者飲食5建議

●多喝水：充足的水分能夠稀釋尿液，減少結石形成的可能性。建議每天至少飲用2-3公升的水，特別是在炎熱天氣或運動後需要更多的水分補充。可以通過檢查尿液顏色來監控水分攝取量，透明或淺黃色表示水分充足。不過別喝太多一次，要適量分攤在一天之內喝完。

●減少鹽分：高鹽飲食會增加尿鈣排泄量，進而增加腎結石的風險。建議每天鹽攝取量不超過2~300毫克（約一茶匙），如果你已經有腎結石病史或其他健康問題，則應進一步降低鹽的攝取量。少吃加工食品和外食，盡量選擇新鮮食材，並使用天然香料替代鹽來調味。

●控制草酸攝取：草酸鈣結石的形成與飲食中草酸含量有直接關係。高草酸食物包括菠菜、甜菜、堅果和巧克力等。適量攝取這些食物，並在進食高草酸食物時搭配鈣質食物，讓草酸鈣結晶在腸道中結合，最後再隨食物殘渣由糞便排出，有助於減少草酸吸收。例如，吃菠菜時喝一杯牛奶，能夠幫助鈣與草酸結合，減少腎結石風險。

●適量蛋白質：高蛋白飲食，特別是動物蛋白，會增加尿鈣、尿草酸和尿酸的排泄，增加腎結石風險。建議腎結石患者應控制蛋白質攝取量，約攝取4-6兩蛋白質即可，並選擇植物蛋白來源，如豆類、堅果和穀物。這不僅有助於減少結石風險，還有助於整體健康。

●避免攝取過量維生素C：高劑量維生素C補充劑會增加草酸排泄，增加結石風險。所以，腎結石患者切記適量攝取維生素C即可，避免過量補充

鄭泓志提醒，腎結石是一個常見但可以預防的問題，透過了解正確的飲食方式，可以有效預防結石復發。

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