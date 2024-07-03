健康網》子宮內膜癌9成因一次看 早期治療仍有懷孕機會

醫師指出，若是早期就發現子宮內膜癌、且癌細胞尚未擴散的患者，仍有機會能懷孕；圖為情境照。（圖擷取自shutterstock）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕子宮內膜癌指子宮內膜所發生的癌病變，為女性生殖道常見3大惡性腫瘤之一，茂盛醫院婦科醫師林于翔指出，若是早期就發現罹癌、且癌細胞尚未擴散的患者，仍有機會能懷孕。大部分子宮內膜癌大部分患者年齡在50歲以上，目前醫界仍未發現會罹患子宮內膜癌的確切原因，不過以下危險因子，有可能是形成子宮內膜癌的成因：

●環境荷爾蒙影響。

●雌激素的不當刺激。

●子宮內膜增生。

●未生育婦女（不孕症族群）。

●較早初經或較晚停經婦女。

●多囊性卵巢症候群。

●體質（肥胖、高血壓、糖尿病等）。

●遺傳（子宮內膜癌症家族史）。

●罹患其他癌症（患有大腸癌、直腸癌、乳癌的婦女，有較高機率會得到子宮內膜癌）。

請繼續往下閱讀...

林于翔指出，若子宮內膜癌及早在第一期發現，存活率可達9成。2022年衛福部癌症等級報告顯示，子宮體癌已排名在十大癌症中，其中子宮內膜癌佔子宮體癌的9成。

子宮內膜癌可能成因。（茂盛醫院提供）

子宮內膜癌症狀與前兆

林于翔表示，子宮內膜癌最常見的症狀就是異常出血，因此若出現經血變多、停經後出血、月經週期不規則等狀況，建議盡快就醫。此外，子宮內膜癌患者，也可能因為腫瘤壓迫出現下腹疼痛、性交疼痛及解尿困難等狀況。

林于翔說，子宮內膜癌分為4期，若在第1期就能及早發現，治療後的存活率高達9成。但如果發現時已經是第4期，5年存活率會下降至2成。

林于翔提醒，若發現經血量突增、更年期後出血、月經週期突然不規律、非月經期間不正常出血，都有可能是子宮內膜不正常增生，建議及早就診檢查。為了更精準的檢測是否有子宮內膜癌，通常會以子宮鏡來做檢查，如果發現有疑似病變的狀況，會再做進一步的切片檢查。

子宮內膜癌4種治療方式

●手術治療：切除範圍包含輸卵管、卵巢和子宮、也可能需切除骨盆腔淋巴結及主動脈淋巴結。

●放射線治療：利用高能量輻射來殺死癌細胞，搭配其他治療方式一起執行，能有更好的治療效果。

●化學藥物治療：利用口服或注射藥物的方式，來抑制癌細胞分裂並殺死癌細胞，延長患者生命。

●標靶藥物及免疫治療：避開影響正常細胞，抑制腫瘤存活、增殖、局部侵犯及遠端的轉移，避免增加毒性或副作用，且能降低復發率。

林于翔說，目前最主要的治療方式為手術，可以根據癌症期別來決定切除部位，還能依照患者狀況，決定是否要增加輔助性的放射治療、化學治療或荷爾蒙治療。

醫師指出，目前子宮內膜癌最主要的治療方式為手術；圖為示意圖。（圖取自freepik）

罹患子宮內膜癌還能懷孕嗎？

林于翔表示，若經醫師評估後，需切除子宮，就有懷孕的機會。但如果是早期就發現罹癌、且癌細胞尚未擴散的患者，還是有機會能懷孕。未來仍有計畫要生育的女性，可以透過藥物的方式來控制癌細胞生長，以高劑量的黃體素做治療，試著先讓病灶消除，並密切追蹤，待生育後再摘除子宮。

更多子宮內膜癌相關資訊，可上茂盛醫院生殖醫學中心查詢。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法