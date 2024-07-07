健康網》3習慣害你變人間「油」物！ 醫：不擦保濕也錯

醫師指出，夏季臉部保養應該選擇較「清爽的保濕品」，而非什麼都不擦；情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕臉部出油好擾人！不只會脫妝浮粉、還會導致痘痘影響美觀。芙曦中醫診所院長王心眉在臉書粉專「王心眉醫師」發文提醒臉部出油者，檢視自己有沒有3點NG習慣：過度清潔、抹過多保養產品、不擦保濕。其中，不擦保濕會導致肌膚水分不夠，皮膚表層皮脂腺加速分泌油脂，來防止皮膚水分過度流失，因此在夏季臉部保養應該選擇較「清爽的保濕品」，而非什麼都不擦。

●過度清潔：適度清潔能維持肌膚健康，但如果使用清潔力極強的洗卸產品，或在洗臉時大力搓揉肌膚，更容易導致出油。因為過度清潔會破壞皮膚表層的皮脂膜，皮脂為了保護皮膚，只好加速分泌油脂，讓皮膚更油。

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●抹過多保養產品：臉部清潔後，抹保養品可以幫助皮膚保持濕潤，但塗抹過多，或是沒有保養品也要換季的概念，夏季使用冬季油類、霜類較為黏膩的保養品，都會導致肌膚吸收過多養分，造成營養過剩，滿面油光，還會阻塞毛孔長痘痘。

●不擦保濕：很多人在夏天怕悶、黏膩，不喜歡在臉上擦任何保養品。但肌膚水分不夠，皮膚表層皮脂腺的就會加速分泌油脂，來防止皮膚的水分過度喪失，所以造成「外油內乾」的局面。

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