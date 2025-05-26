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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

偏頭痛有預防藥 重要時刻不來亂

2025/05/26 05:30

▲偏頭痛發作，不僅難受，生活品質也大受影響；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

▲偏頭痛發作，不僅難受，生活品質也大受影響；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

文／余宜叡

40多歲的曾女士長期受到偏頭痛困擾，每次發作都持續超過4個小時，並伴隨噁心與嘔吐的症狀。服用止痛藥後效果有限，讓她一度以為自己必須與頭痛共存一輩子。然而，在這次門診中，醫師確診她為偏頭痛，並建議她開始規律使用預防性藥物，搭配急性期藥物治療（參見表格）。經過一段時間的治療，她的頭痛頻率明顯降低，生活品質也大幅改善。

▲各種偏頭痛藥物種類。（製表：余宜叡）

▲各種偏頭痛藥物種類。（製表：余宜叡）

然而，有時她仍需要進階的急性期藥物來緩解劇烈頭痛。但由於這類藥品價格較高，且每月健保給付有限，她不得不自費購買部分藥物以備不時之需。後來，台灣引進了針劑型的偏頭痛藥物，這類藥品對某些患者效果顯著，但健保給付條件相當嚴格，需經過專科醫師申請，並符合先前的治療（包括口服藥物與肉毒桿菌治療）效果不佳，且需提供完整的頭痛日記記錄。

搭配運動 發作頻率降低

然而，曾女士因為害怕打針，選擇不接受肉毒桿菌治療，且因針劑藥物價格昂貴，她主要搭配預防性藥物，並透過運動來減少頭痛發作，維持良好的生活品質。

近期，台灣引進了口服型的偏頭痛生物製劑，因此，曾女士的偏頭痛治療計畫中，除了原本的藥物外，也加入了自費口服生物製劑，讓她在重要時刻更能有效減少頭痛發作。例如，在準備會議報告、出國旅行或外出考察行程時，不再擔心突如其來的頭痛影響工作效率與日常生活。

與醫師討論 選擇治療方式

偏頭痛的治療日新月異，近年來，除了傳統的預防性與急性治療外，針劑與口服生物製劑的問世，為患者提供了更多選擇，提升治療效果。如果現有的治療效果不理想，患者可主動與醫師討論，了解是否適合使用新型偏頭痛藥物，以及其藥物機制、副作用、費用與使用方式等。

善用最新的醫療進展，不僅能有效降低頭痛的不適，還能找回生活的主導權，擺脫偏頭痛的束縛。

（作者為員榮醫院家醫科主任暨穩糖減重門診醫師）

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