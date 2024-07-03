癌症續居北市首位死因逾50年 COVID-19降至第5名

台北市衛生局今日公布2023年北市十大死因，癌症逾50年居首位。（圖取自photo AC）

〔記者江采蓁／台北報導〕台北市衛生局今（3）日公布2023年台北市死亡人數共計2萬555人，較2022年減少492人，主因為嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）死亡減少585人。依死亡率排序，前10名依序為惡性腫瘤（癌症）、心臟疾病、肺炎、腦血管疾病、COVID-19、高血壓性疾病、糖尿病、慢性下呼吸道疾病、腎炎及腎病症候群及腎病變、事故傷害，相較去年，癌症及心臟疾病仍為1、2名，COVID-19則由第3降至第5。

衛生局表示，癌症已逾50年居北市首位死因，2023年死亡人數為5325人占總死亡人數的25.9%，十大癌症依序為氣管及支氣管和肺癌、結腸及直腸和肛門癌、女性乳癌、肝和肝內膽管癌、前列腺（攝護腺）癌、胰臟癌、胃癌、口腔癌及非何杰金氏淋巴瘤、卵巢癌。

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衛生局說明，相較去年10大死因死亡率，顯著下降者有COVID-19每十萬人降23.3人、慢性下呼吸道疾病降4.8人、心臟疾病（高血壓性疾病除外）降7.5人、糖尿病降3.0人；顯著上升者有肺炎每十萬人升11.4人、事故傷害升2.5人、高血壓性疾病升2.7人。

其中，事故傷害回到10大死因，死亡的426人中以跌倒（落）131人占30.8%為最多，其次為運輸事故傷害118人占27.7%。

從年齡來看，衛生局分析各年齡組前3位死因，15至24歲為自殺、事故傷害、癌症；25至44歲為癌症、自殺、心臟疾病；45至64歲為癌症、心臟疾病、腦血管疾病；65歲以上為癌症、心臟疾病、肺炎。

從性別來看，衛生局指出，2023年男性死亡人數為1萬1243人，是女性9312人的1.2倍，十大死因死亡率除腎炎、腎病症候群及腎病變以女性較高外，其餘皆以男性較高，其中事故傷害男性死亡率為女性的2.2倍差距最大。

衛生局最後提醒，10大死因中慢性疾病就占了7項，呼籲民眾注重自己和家人健康，落實良好生活型態，並定期健康篩檢及接受預防接種；衛生局日前也宣布攜手北市立聯合醫院提供成人健康檢查外再加碼補助6項檢查，包含尿素氮、尿酸、糖化血色素、全血細胞計數、甲狀腺刺激素及CA-199腫瘤標記。

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