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健康網》全糖珍奶700大卡逼近便當 醫教3招減「腹」擔
沈莉馨／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕珍珠奶茶遠近馳名，不只台灣人本身愛喝，不少外國旅客也常為此朝聖一杯。不過清水五權健康診所醫師蘇聖文指出，珍珠奶茶熱量驚人，以一杯全糖珍奶來說，就要700大卡，逼近便當熱量。對此他分享3招，讓喝珍奶變得健康一點。包含：改成微糖或無糖、減少珍珠量、改喝鮮奶茶。
蘇聖文於臉書粉專「清水健康好夥伴-蘇聖文醫師」發文表示，以前在醫院工作時，常常看到同事們因忙碌而以珍珠奶茶代一餐。儘管熱量足以取代正餐又方便，但是高糖又高熱量，營養成分不是那麼ok，建議照做以下原則，減少熱量也能喝得健康一點。
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減卡3招 減糖先少1、200大卡
●減少糖分：改為微糖甚至無糖，每1杯可以稍微減少150至200大卡，依不同飲料店而不等。
●減少珍珠量：珍珠的主原料基本上以樹薯粉調味為主，也就是一個澱粉類性的食物，更何況是黑糖珍珠。
●改喝鮮奶茶：不要喝只使用奶精的奶茶。因為奶精成份其實跟奶關係不大，更偏向純粹的油脂，主要是由氫化植物油、玉米糖漿、酪蛋白以及香料等成分所組成。而牛奶的營養成分則豐富得多，除了牛奶會有的脂質跟蛋白質外，各種礦物質、維生素，如鈣、維生素A、維生素B、維生素C以及微量元素等等，可以說是健康許多的選擇。
蘇聖文總結，做到減糖、少珍珠、改喝鮮奶茶3原則。簡單又不至於影響太多的風味，下次喝飲料時，不妨試試看。但還是別太常喝，沒事就多喝水。
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