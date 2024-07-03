健康網》明明有飲控還是脹氣便秘？ 3大矛盾跡象恐它作怪

明明都有在吃菜，水也喝很多卻還是便秘？營養師指出，這可能是小腸菌叢過度生長的跡象之一；情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕明明都有在吃菜，水也喝很多卻還是便秘？營養師賀菡懿指出，若餐後或整天避開了產氣食物還在脹氣、補了高劑量益生菌後，症狀沒有緩解，反而變得更嚴重，這些「矛盾」的跡象可能與小腸菌叢過度生長有關，需要提高警覺。

賀菡懿在臉書專頁「功能醫學營養師 Lucy」發文分享，她經常遇到「藥物控制時好時壞」、「明明吃得很健康、但症狀依然嚴重」這類個案，已經長期努力調整自己的飲食和生活，但整體體能還是每況愈下。

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當身體還在初期短暫異常狀況，可以透過吃得健康、早睡早起來改善，但如果身體已經有一定程度的損傷，或是因為外傷、藥物副作用、超過負荷的精神壓力，導致器官功能障礙，就無法只靠飲食控制讓身體恢復本來的功能。

她表示，和小腸菌叢過度生長相關的症狀很多，大概有20、30種以上，不過有些「矛盾」的跡象，需要大家提高警覺：

●攝取了很多蔬菜、喝了大量水分但還是便秘。

●餐後、或是整天都在脹氣，即使避開了產氣食物，像是豆類、根莖類澱粉、豆漿、牛奶、甜食依然還是脹氣。

●補了高劑量益生菌後，症狀沒有緩解，反而變得更嚴重，如果已經遇到這樣的情況，建議諮詢專業醫師。

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