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健康 > 抗老養生 > 中醫藥

健康網》夏季進出冷氣房易感冒 消炎清熱吃「這7寶」

2024/07/04 07:29

中醫師指出，寒涼水果如西瓜、橘子等，具有解熱作用；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕炎炎夏日，來回穿梭於冷氣房與室外高溫間，溫差大讓身體難以負荷，其實容易感冒。中醫師余雅雯指出，在對的時間吃對的食物，可以達到紓緩感冒症狀的效果。她分享感冒食療秘笈，其中提到，若處於感冒「發炎」期，可以多吃水梨、西瓜、橘子、甘蔗、椰子汁，或服用蔥豉湯、四神湯，以達到消炎止痛、解熱、緩解頭痛鼻塞等效果。

余雅雯在臉書專頁「上璽中醫 余雅雯 中醫師」發文指出，夏天其實也是感冒流行季之一，她表示，從黑糖薑湯、梨子到白蘿蔔汁和人參等食材，這些民間流傳已久的食療法，確實可以紓緩感冒症狀，但若使用不當，反而會讓症狀加劇。

余雅雯強調，進入感冒發炎期，除了可以多吃水梨、西瓜等食材，要注意的是不能亂吃補藥，例如人參、當歸、黃耆，或冬令進補食材如當歸鴨、麻油雞、薑母鴨、老薑湯等。

中醫師強調，感冒發炎期不能亂吃補藥，例如冬令進補食材，當歸鴨、麻油雞等；示意圖。（資料照）

若進入感冒初期，余雅雯表示，服用黑糖薑湯或甘蔗薑湯，適合因淋雨吹風受寒引起的感冒症狀。也可以食用陳皮、梨子等食物，緩解咳嗽、達到保健作用，不過效果較慢。且有些人吃水果會加重感冒症狀，需要視個人情況而定。

最後，余雅雯提醒，日常預防感冒上，可以吃白蘿蔔消炎殺菌又利尿，生蘿蔔汁加蜂蜜可緩解喉嚨腫痛；每天喝杯紅茶或綠茶也能增強免疫系統，她強調，最重要的治療重點叫「多休息」，食療只是輔助，無論中醫西醫都認為，感冒期間最重要的是多休息，讓身體細胞恢復作戰力。

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