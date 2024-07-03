無抽菸但有家族病史 篩檢及早發現無聲肺癌

影像醫學部醫師陳信銘表示，病人經由檢查偵測到一顆早期肺癌，呼籲所有肺癌高危險群應定期接受篩檢，才能及早發現、及早治療。（新竹台大分院提供）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕一名47歲的W小姐因生活作息不太規律，長期飽受睡眠障礙之苦就醫，家庭醫學科醫師詢問病史，發現W小姐雖沒有抽菸習慣，但其母親和姊姊皆罹患肺癌不治，在醫師建議下她參加國民健康署的肺癌篩檢計畫，經低劑量電腦斷層（簡稱LDCT）篩檢掃描檢查，結果顯示左肺有一約1.2公分的小結節，進一步檢查結果確診為第一期肺腺癌。

新竹台大分院生醫醫院竹北院區胸腔外科醫師楊順貿評估後，與W小姐共同討論，決定採取手術切除方式治療，經1小時的微創手術，成功將腫瘤連同周圍組織完整切除，且術後恢復狀況良好。

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新竹台大分院影像醫學部醫師陳信銘表示，W小姐是相當幸運的案例，腫瘤還在早期階段，而且沒有擴散下發現，才能獲得立即的治療。LDCT篩檢是目前唯一具實證可提早發現肺癌的工具，肺癌如能及早發現，存活率可大幅提升，第1期存活5年的機率高達90%，但若延誤至第4期才就醫，存活率僅剩1成。

陳信銘說明，國民健康署肺癌篩檢計畫對象包括50至74歲具重度吸菸史，或45至74歲具肺癌家族史的民眾；符合資格者每2年可免費接受一次LDCT篩檢，若檢查發現可疑病灶，將建議後續追蹤或治療。

陳信銘提醒，透過篩檢計畫，及早發現並治療，將大幅提高存活率。篩檢雖非萬靈丹，仍有少數病例可能延誤診斷，但整體而言確實拯救不少生命。呼籲所有肺癌高危險群應定期接受篩檢，若發現任何疑慮，立即就醫評估，才能爭取更多存活機會。

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