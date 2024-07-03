健康網》「腸」脹氣恐小腸細菌過多！ 醫給5解方

醫師表示，香蕉、藍莓屬於低FODMAP食物，不易產生脹氣，對腸道較友好；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕老是脹氣，甚至伴隨食慾不佳、消化不良、體重減輕？醫師詹宜學指出，小腸細菌過度增生（SIBO，small intestinal bacteria overgrowth）患者經常出現上述症狀，對此他給出5點治療建議，包括：以藥物治療、治療其他慢性病（如糖尿病）、調整飲食習慣、執行低腹敏（Low FODMAP）飲食、適量運動。

禾馨民權健康管理診所內視鏡室主任詹宜學在臉書專頁「肝膽腸胃科 詹宜學醫師」發文分享，當體內的腸胃道充滿了空氣，所產生的不適感是為「脹氣」。每個人的身體機能反應都不太一樣，有人靠打嗝，有人靠排氣，通常就能讓症狀得以改善。但也有人是易脹氣體質，反覆看醫生、做檢查、吃藥都沒有明顯改善。

請繼續往下閱讀...

詹宜學表示，SIBO是一個因為小腸細菌過度增生，打亂小腸生態平衡，造成小腸功能失調，影響消化吸收功能的疾病。

正常來說，因為有胃酸幫助消滅大部分胃裡面的細菌，所以小腸前端細菌數量很少，等到食物消化運送到大腸時，細菌感染量就會增加。SIBO就是因為某些原因造成小腸細菌數量增加，「脹氣」是最常發生的症狀，也可能合併食慾不佳、體重下降、消化不良等症狀。

醫師指出，「脹氣」是小腸細菌過度增生最常發生的症狀，也可能合併食慾不佳、體重下降、消化不良；示意圖。（圖取自freepik）

成因一次看 愛吃精製糖要當心

●腸道結構異常，或是接受過腸道手術導致食物在小腸停留太久，讓細菌在小腸增生。

●腸道蠕動功能異常，例如神經系統疾病、糖尿病，導致蠕動功能下降增加細菌在小腸增生的風險。

●胃酸、膽汁、消化酵素分泌不足，因疾病或藥物導致，例如攝取過多的胃藥「制酸劑」。

●免疫力功能低下，導致細菌感染。

●愛吃精製糖食物、易產氣食物，容易造成細菌增生。

5招治療 避開不易消化食物

●藥物治療：增加腸胃道蠕動、抗生素治療進行殺菌作用。

●治療其他慢性疾病：例如糖尿病，避免不必要的藥物使用（避免過長時間的制酸劑）。

●調整飲食習慣：細嚼慢嚥、多運動、少吃精製含糖食物、少吃產氣食物。

●低腹敏Low FODMAP飲食。

●避免久坐不動、適量運動緩解壓力。

另，三樹金鶯診所體重管理主治醫師蕭捷健曾衛教分享，13種低「FODMAP」食物，包括：香蕉、橙子、藍莓、草莓、核桃、巴西堅果、榛果、芝麻、糙米、蕎麥、燕麥、馬鈴薯、南瓜，不易產生脹氣，對腸道較有好。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法