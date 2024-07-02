高雄登革熱連3週+0 鳳山動員「除斑」清除680公斤廢棄物

防疫人員於積水桶內查獲孳生病媒蚊幼蟲。（高雄市衛生局提供）

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市自6月13日爆出今年入夏首波登革熱群聚感染後，至今（2）日已連續3週未再新增本土個案，目前鳳山區群聚疫情仍維持2例，今年累計135例。

為杜絕登革熱疫情，昨天鳳山區啟動「除斑動員」，進行福興、五福2里共444戶室內外孳生源巡檢，單日查獲18處積水孳生病媒蚊，轄區清潔隊進行環境整頓共清除髒亂廢棄物680公斤。

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高雄市衛生局指出，今年第26週（6/26-7/2）高雄市病媒蚊密度調查，發現971個積水容器，其中有96個已孳生病媒蚊幼蟲，陽性率9.89%，雖較上週降低17.6%，但連日高溫且有降雨，埃及斑蚊蟲卵最快6天就會羽化成蚊 ，民眾務必持續落實每週「巡、倒、清、刷」，尤其是水桶、花器、底盤、拖把桶、帆布、金爐等常見易積水長蚊的容器，務必減量收妥，阻塞的屋簷溝也應積極清理暢通，避免長蚊，如經查獲孳生病媒蚊幼蟲，最高處1萬5000元罰鍰。

鳳山區進行「除斑動員」，於福興、五福2里共444戶巡檢，單日查獲18處積水孳生病媒蚊，並清除髒亂廢棄物680公斤。（高雄市衛生局提供）

衛生局提醒，前往東南亞等登革熱流行地區，務必做好防蚊措施，穿著淺色長袖衣褲、於皮膚裸露處塗抹政府核准含DEET或Picaridin之防蚊液，返國後2週內如出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等登革熱疑似症狀，務必儘速前往高雄市登革熱整合式醫療合約院所，並主動告知醫師TOCC（旅遊史、職業史、接觸史、群聚史）。

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