健康網》口臭原因百百種！ 醫：吃「這些藥」竟會有異味

口臭問題難以啟齒，但影響到人際關係真的很困擾；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自photoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕口臭問題真的令人煩惱，但為什麼會口臭呢？醫師黃士倫表示，口臭原因可能是：牙齒、鼻腔咽喉、胃腸、飲食、抽菸酗酒，感染或內科疾病等因素。若是早晨起床口腔有異味，刷牙刷對了可減少口臭；像是阿斯匹靈、抗憂鬱劑、抗組織胺等藥物，會使唾液減少，增加口腔壞菌，進而讓口腔有異味。

彰化秀傳急診小兒科醫師黃士倫在臉書粉專「黑倫醫師x健康諮詢」發文分享之前的個案，有名20幾歲的女性，看診時拿出紙筆寫上「我有口臭」，導致連異性朋友都不敢交。另一名女士則是在看診時，全身散發出濃郁的香水味，已經避開重口味的食物了，但口腔還是有異味，連家人都開始嫌棄。

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常見11種口臭因素

●牙齒因素：蛀牙、牙結石、牙周病、牙齦炎。

●鼻腔咽喉因素：鼻竇炎、鼻過敏、鼻塞、萎縮性鼻炎、張口呼吸、打呼、睡眠呼吸終止症、鼻咽腺樣體肥大、口腔潰瘍、口腔念珠菌感染、扁桃腺發炎、扁桃腺結石。

●胃腸問題：胃酸逆流、消化性潰瘍、胃消化不良。

重口味食物容易造成口腔異味，像是大蒜、洋蔥等；示意圖。（圖取自freepik）

●飲食：大蒜、韭菜、洋蔥，等含硫食物，或產生大量胺基酸的高蛋白食物，如牛奶及乳製品，甜食、含糖飲料、咖啡等，甚至不吃早餐也容易口臭。

●壞習慣：抽菸、酗酒及嚼食檳榔。

●藥物：阿斯匹靈、抗憂鬱劑、抗組織胺、利尿劑等，會使唾液減少，增加口腔壞菌。

●內科疾病：糖尿病、腎臟疾病、肝臟疾病、乾燥症、慢性阻塞性肺病等。

●感染：包括細菌性、病毒性之上呼吸道感染、支氣管炎、肺炎。

●頭頸癌治療後：鼻咽癌、口腔癌，或是其他鼻腔咽喉癌，經過放射線治療、化學治療後，造成口水分泌減少、鼻腔鼻竇或是鼻咽腔结痂，也會造成嚴重口臭。

●中風後：可能因為中風之後吞嚥困難，胃管口腔照護不佳。

●早晨起床後：是因為附著在舌頭上的細菌，因為夜間口水分泌減少，而大量繁殖造成口臭，刷牙刷對了可減少口臭。之前美國微生物醫學期刊也發表，造成胃潰瘍原凶的幽門螺旋桿菌，也可能寄居在口腔內造成口臭。

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