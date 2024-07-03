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健康網》遠離「油頭」地獄！ 吃足4營養素 避這些NG行為
葉立斌／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕大熱天不僅臉油、頭也油，到底要如何改善油頭？好食課營養師Oliver楊哲雄在臉書粉專「好食課」發文分享4種營養素改善油頭，要補足維生素B2、B6，及吃足生物素、補充鋅，可以吃地瓜、雞蛋、牛肉、全穀及乾香菇等食材。另外，熬夜、常吃甜食、缺乏或過度洗頭，以及習慣抓頭髮等，都是讓頭變油的原因之一。
4營養素改善油頭
●補足維生素B2
維生素B2參與脂肪的代謝，並促進毛囊的健康，富含食材包含豬肝、瘦肉、全穀及乾香菇。
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●補足維生素B6
維生素B6調節皮脂分泌，及促進頭髮生長，並可幫助鋅的吸收利用，使頭髮更加健康，飲食上可吃海帶茸、地瓜、雞胸肉補足。
●吃足生物素
充足的生物素可以維護頭髮及皮膚健康，且生物素參與脂肪代謝，也可幫助改善油頭問題，可以吃雞蛋、地瓜補充。
●補充鋅
補充鋅可有效控制皮脂過度分泌，有助於改善油頭情形，研究發現缺乏鋅可能導致頭油，可吃牡蠣、南瓜籽、牛肉補足。
NG行為
楊哲雄表示，熬夜、壓力大、常吃油炸/甜食，不常洗頭或是過度洗頭，及習慣去摸頭髮、抓頭髮的人，皆可能導致賀爾蒙失衡、頭皮受到污染，而使頭皮油脂分布不均，產生更多油脂。
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