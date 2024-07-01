防長者因肌少症跌倒失能 金門縣衛生局推廣營養諮詢服務

金門縣衛生局長蔡建鑫（右起）、縣府參議陳祥麟、衛生局副局長李金治小小測試小腿腿圍，雙手似乎都能圍得起來，有肌少症的可能。（記者吳正庭攝）

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣社區營養推廣中心金城鎮分中心今天揭牌成立，縣府參議陳祥麟公布今年將提供金城鎮1000位長者營養篩檢服務，透過社區力量，找出有營養不良風險的長者，提供營養諮詢，並及早介入，以避免高風險長者跌倒失能。

金門縣政府參議陳祥麟（右三）在縣衛生局長蔡建鑫（下）協助下，很努力的撕下貼紙，公布今年將提供金城鎮一千位長者營養篩檢服務。（記者吳正庭攝）

陳祥麟說，全縣65歲以上人口佔總人口17.58%，已逐漸逼近20%的超高齡社會人口結構；若以常駐人口計算，金門老年人口比例更高達23%，因此責成跨局處部門積極整合社區資源，策劃細緻化的預防醫學與疾病照護。

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陳祥麟說，全縣人口數及長者人數以金城鎮最多，因此藉助金城衛生所現有醫療服務及長照資源基礎，增添社區營養推廣分中心，由縣衛生局進駐專業營養，體現醫、養合一，完善整體社區醫療照護系統。

衛生局局長蔡建鑫說，根據統計，社區長者約有5%到10%有營養不良情形，長者因生理老化，牙齒咀嚼功能變差、肌肉沒力或心情不佳，導致吃不下，營養不夠，容易發生衰弱，甚至跌倒情形。

蔡建鑫說，衛生局繼金寧衛生所營養推廣分中心，也在金城鎮成立分中心，將先辦理營養照護人員培訓，找出有營養不良風險的長者，及早介入避免高風險長者跌倒失能，提升長者自我照顧能力並預防、延緩失能。

衛生局社區營養推廣中心於金城鎮衛生所成立分中心，由陳祥麟參議代表縣長主持揭牌典禮，金城鎮各里長及社區發展協會理事長到場共同參與學習。

衛教人員說明如何測量是否得到肌少症的可能。（記者吳正庭攝）

縣衛生局人員現場示範，男生小腿圍小於34公分，女生小於33公分，就有可能患了肌少症；有1個簡易判斷手勢，用雙手的拇指和食指貼近小腿最寬的部分，如果雙手手指圍合得起來，就表示可能有肌少症的隱憂，就要向營養師詢問，做更精確的測量。

在縣衛生局人員現場示範下，現場參與者紛紛用雙手的拇指和食指圍合，準備貼近小腿最寬的部分測量是否有肌少症。（記者吳正庭攝）

金門縣社區營養推廣中心金城鎮分中心揭牌典禮，公揹婆民俗表演團體與縣府參議陳祥麟及城區里長等人，共同宣導營養飲食觀念。（讀者提供）

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