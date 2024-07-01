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健康網》漁友小心熱傷害！ 漁業署：3招預防+急救5步驟

2024/07/01 16:12

連日高溫，小心熱傷害來襲，常常在戶外工作的漁友們請注意；情境圖。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕連日高溫，常在戶外工作的漁友們小心熱傷害。農業部漁業署於臉書專頁發文分享，預防熱傷害的方法有：衣物保持涼爽通風；補充水分，但避免喝冰的或甜的飲料；提高環境警覺雷達，注意環境溫度。若不小心有熱傷害的情況發生，記得5步驟：蔭涼、脫衣、散熱、喝水、送醫。

漁業署表示，留意高溫資訊，並注意警戒指引。黃燈警戒：氣溫36度以上，應減少戶外活動；橙燈警戒：38度以上或連續3天36度以上，避免非必要的戶外活動和勞動；紅燈警戒：連續3天38度以上，完全避免戶外活動。

預防熱傷害3絕招

保持涼爽：穿著輕便透氣衣物，帽子防曬用品都上陣，通風良好最重要。

補充水分：定時喝水（至少2000 c.c./天），蔬果補充水分也可以，請堅定拒絕冰的、甜的飲料，以及酒精性飲料。

提高環境警覺雷達：注意戶外或室內工作場所目前溫度，儘量在清晨或傍晚從事戶外工作，每天的10：00-14：00避免出門曝曬。

漁業署呼籲，要記得熱傷害急救5步驟：

蔭涼：迅速離開高溫的環境。

脫衣：鬆開衣物。

散熱：用水擦拭身體或搧風等方式，設法降低體溫。

喝水：以少許鹽的冷開水，或稀釋的電解質飲料，快速補充水分。

送醫：以最快的速度就醫。

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