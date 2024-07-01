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健康網》加班族消夜聰明選！ 營養師：鹹水雞吃「這些」
葉立斌／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕上班族有時候加班到很晚，肚子餓卻沒有什麼消夜可以吃，只剩一些關東煮、滷味、鹹水雞。國健署邀請營養師在臉書專頁「食在好健康」發文分享，在消夜常見選項中有飽足感，但又負擔少的品項，像是超商關東煮的話，可選三角豆腐、玉米等；加熱滷味可選擇白蘿蔔、豆干、蔬菜等；鹹水雞則可選杏鮑菇、雞胸肉、龍鬚菜、木耳等。
營養師表示，肚子餓但在加班的上班族，可以從超商關東煮、滷味或者鹹水雞，這些開比較晚的店家中，點一些有飽足感、沒有過度加工，少負擔的全穀雜糧類。或是平常容易攝取不足的蔬菜，較低脂肪的豆魚蛋肉類。不僅能撫慰加班的心靈，同時也能吃的更健康少負擔。
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超商關東煮
蔬菜類：香菇、筊白筍、玉米筍、白蘿蔔。
豆魚蛋肉類：三角豆腐、水煮蛋。
全穀雜糧類：玉米。
營養師提醒，關東煮的湯鈉含量高，建議不要喝太多！
加熱滷味
蔬菜類：各種綠葉蔬菜、木耳、金針菇、香菇、白蘿蔔。
豆魚蛋肉類：大黑豆干、小方豆干、豆包、腱子肉。
全穀雜糧類：芋頭、馬鈴薯。
營養師指出，滷味食材其實暗藏許多高熱量食材，例如王子麵、百頁豆腐、炸豆皮、丸子類、鑫鑫腸、甜不辣，跟水晶餃等加工製品，記得還是要以選擇原態食材為主。
鹹水雞
蔬菜類：龍鬚菜、花椰菜、木耳、玉米筍、白蘿蔔、胡蘿蔔、杏鮑菇、洋蔥。
豆魚蛋肉類：雞胸肉、雞腿肉。
全穀雜糧類：南瓜、蓮藕片。
營養師說，記得請老闆不加或少加調味料跟醬汁，才能享用更低負擔的消夜。各種湯底和醬料，大部分都含有較多的鈉，或額外添加的糖，只要減少調味就能吃得更健康。
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