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蔣萬安長照政見推力 北市大擬設長照護理學程
〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市長蔣萬安競選時曾拋出「長照三箭」政見，不過遭議員批評迄今成效不彰。護理人員人力斷層也是政策難以推動的原因之一，因此，市府欲於台北市立大學增加長照護理學程，透過人才培育解決此問題，校方今也 （30日）證實，與北市聯合醫院有共識，如順利今年底前將向教育部徵詢可行性。
北市大校長邱英浩表示，近一年都有持續和聯醫談合作，雙方有初步共識，均認為應該朝增設學程的方向進行，如與府內討論順利，今年底會準備資料，向教育部徵詢申請新學程的可行性，最快115學年度可成立學程。不過人數的話要看教育部給的是外加或是內含名額，預計約20至30人，他也強調目前還在初期規劃階段，還是要看聯醫與學校的教學量能而定。
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他說，過去學校主要培養體育人才以及師資，隨著社會型態轉變，台北市也進入超高齡社會，北市大除負起高等教育機構的社會責任外，也從社會、產業面思考，如今對於長照、護理人才需求增加，希望未來能有長照護理學程。
他也提到，北市大原本就有衛生福利學系、運動健康科學系以及身心障礙者轉銜及休閒教育研究所等學程，學程內有對運動員防護、照顧的相關課程，對於護理照顧領域不陌生，未來成立更專業的長照護理學程，也可以讓有興趣鑽研的學生選修。
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