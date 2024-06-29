近半成人罹代謝異常脂肪肝 中小學生脂肪肝人數逐年上升

國立中山大學舉辦亞太肝臟研究學會脂肪肝主題研討會，副校長余明隆指出，全球約有4分之1的人具脂肪肝，是最常見的慢性肝病，國人罹患比例為25到30％，40歲以上成人罹病率更高達40％到50％。（中山大學提供）

〔記者黃良傑／高雄報導〕國立中山大學今天舉辦亞太肝臟研究學會脂肪肝主題研討會，副校長、代謝異常脂肪肝卓越研究中心主任余明隆指出，全球約有4分之1的人具脂肪肝，是最常見的慢性肝病，國人罹患比例為25到30％，40歲以上成人罹病率更高達40％到50％，研究發現近20年來，因社會型態與飲食習慣西化，罹患脂肪肝的中小學生數逐年上升，值得各界注意。

研討會匯集來自美國、加拿大、英國、德國、西班牙、澳洲、以色列、日本、南韓、泰國、菲律賓、印尼、馬來西亞及蒙古等14國、全球近百名病毒性肝炎、代謝、心血管疾病、糖尿病及肝癌專家學者，共同研討牽涉廣泛而複雜的代謝異常脂肪肝議題，進行專題講座、科學會議、專業課程及分組討論，發表近200篇研究論文。

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中山大學副校長、代謝異常脂肪肝卓越研究中心主任，同時也是亞太肝臟研究學會脂肪肝主題研討會大會主席余明隆說，脂肪肝的成因，是由於肝臟接收的脂肪過多，以及胰島素阻抗相關的代謝不良或不完全所造成的脂肪堆積，形成惡性循環，脂肪堆積也會造成氧化壓力與肝臟發炎，長期下來可能會導致肝纖維化、肝硬化，甚至肝癌。

余明隆認為，代謝異常脂肪肝的第一死因不是肝病，而是心血管疾病，代解釋造成代謝異常脂肪肝的因素十分複雜，以非酒精性引起的肥胖最多，但也會與B型肝炎、C型肝炎等病毒性肝炎產生交互作用，還有血壓、血脂、血糖三高，以及代謝症候群，都與脂肪肝相關而互為因果。

因此，脂肪肝不只會造成肝臟疾病，也很容易導致糖尿病與心血管疾病，研究發現代謝異常脂肪肝第二死因，才是肝硬化或肝癌等肝臟相關疾病，第三死因則是肝臟以外的癌症，脂肪肝其實與很多癌症相關，相較過去是比較少見的。

余明隆在會中發表「病毒性肝炎與代謝異常脂肪肝間的交互作用」，談到過去代謝異常脂肪肝研究為了單純化，將一些可能造成肝臟發炎的其他因素先排除，但在東方國家中，有近15到18％的民眾罹患B型肝炎或C型肝炎。近期研究發現，B型肝炎患者有3成具脂肪肝，C型肝炎患者則有4到5成具脂肪肝；脂肪肝病人有C型肝炎，病程會更嚴重；C型肝炎病人有脂肪肝，病程也會更嚴重，兩者是互相影響、互相加重的。

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