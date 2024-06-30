健康網》運動後進食不怕胖 把握黃金30分鐘修復肌肉

營養師表示，運動後飲食其實不容易變胖，還能幫助恢復體力、修復肌肉。建議在運動後30分鐘之內進食，最長不超過2小時；情境照。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕運動後體力耗盡，好想吃些點心果腹，卻怕前功盡棄把熱量吃回來？營養師嫚嫚說明，運動後進食其實不容易變胖，還能幫助恢復體力、修復肌肉。建議在運動後30分鐘之內進食，最長不超過2小時，可選擇簡單蛋白質配上碳水化合物，像是兩顆茶葉蛋配小條地瓜，適當份量少「腹」擔。

嫚嫚於臉書粉專「營養嫚嫚說-嫚嫚 營養師」短片指出，運動後的食物選擇可以謹記1個公式，也就是蛋白質加上碳水化合物，可以挑選像是2顆茶葉蛋配上1個小條的地瓜；或者是1包毛豆，再配上小的三角飯糰，這樣的組合，控制住份量又不會太過負擔，如果偶爾想要吃大餐，又不想要影響體重，安排在運動後進食，對減肥來說會是更好的選擇。

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營養師廖欣儀曾提醒，如果運動強度不高，或是時間低於30分鐘，此時因運動強度較低，運動後不需要吃太多，免得熱量過高，頂多在運動後補充300c.c.微糖豆漿或300c.c.鮮奶即足夠。

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