健康網》喝飲料當補水卻越喝越渴？ 小心糖尿病找上門

專家提醒，攝取過多糖分，導致血糖在短時間飆升，可能在不知不覺中成了糖尿病患者；圖為情境照。（圖取自freepik）

賴以潔／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕炎熱的天氣，來杯手搖、飲料解渴好不暢快，日本東京醫科大學附屬醫院糖尿病代謝內分泌科主任鈴木亮提醒，要小心別攝取過多的糖分，導致血糖在短時間飆升，在不知不覺中成了糖尿病患者，另外，由於身體要代謝多餘的糖分，還會讓你越喝越渴。

《愛知新聞》報導，如果你覺得口渴，要記得別喝含糖飲料，因為身體需要水來代謝多餘的糖分，為了要排出多的水與糖，會製造更多的尿意，惡性循環下讓你更渴，出現血糖飆高的症狀，如疲勞、倦怠，甚至會失去意識、危及性命。

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鈴木亮建議，如果不小心喝了含糖飲料後，記得喝不含糖的水、茶、咖啡等，預防血糖持續性升高。此外，也要對標榜「無糖」的飲料提高戒心，這些無糖飲料可能不是完全沒有糖的存在，即便100毫升中僅含不到0.5公克的糖，積少成多下，仍會讓身體攝取到過多的糖。

鈴木亮表示，可以透過定期健康檢查，來確認血糖有沒有在標準值內，若血糖比較高，就得注意避免喝含糖飲料。即便血糖在正常值，在這個炎熱、很容易想喝飲料的夏天，也要控制別喝太多含糖飲料。

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