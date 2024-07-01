健康網》生理期總水腫又愛吃 營養師教5撇步體重不上升

營養師分享生理期體重不上升的5撇步，其中提到，可以多吃番茄、菠菜等高鉀食物；示意圖。（圖取自photoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕女性生理期來容易水腫、食慾增加，這時看著體重計上的數字，一直上升好煩惱。營養師劉雅惠指出，生理期受荷爾蒙影響，體重往往會短暫性增加，增加1公斤以內都屬正常，分享5招小撇步，幫助體重不上升，包含：吃高鉀食物消水腫、多喝水、抬腳、避免高熱量、增加蛋白質攝取。

劉雅惠於臉書粉專「營養師Emma」發文指出，女性每月1次生理期不只失血令人頭痛，更令人傷腦筋的是生理期容易水腫，而且總是會食慾增加，特別想吃甜食。

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她表示，生理期水腫，是由於荷爾蒙的變化，雌激素下降、黃體素上升，促進醛固酮分泌增加，增加鈉停留在身體裡，同時也把水分留在身體。而黃體素在體內大量增加，刺激食慾，這時候會很愛吃甜食，胃口大開，這期間一定要小心控制，才會不囤積太多熱量。生理期結束後，荷爾蒙會恢復正常狀態，記得心情放鬆，注意以下小技巧，就可以安穩度過。

抗肥5撇步 番茄、菠菜消水腫

吃高鉀食物：番茄、菠菜、莧菜、奇異果。

多喝水：幫助排鈉。

抬腳：促進下肢循環。

避免高熱量：減少囤積。

增加蛋白質：維持飽足。

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