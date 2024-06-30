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健康網》曬太陽可治鼻塞！ 醫：「它」有助於擴張血管
葉立斌／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕早上的太陽真的大到不行！但你知道曬太陽可以緩解鼻塞嗎？輔大醫院耳鼻喉科醫師胡皓淳在臉書粉專「生涯一筋 胡皓淳醫師-輔大醫院 耳鼻喉科 新莊五股泰山」發文表示，適度的曬太陽可以緩解鼻塞的原因是：太陽可以促進維生素D的合成，可以刺激免疫系統，紫外線有助於擴張血管。
曬太陽減輕鼻子過敏3好處
●促進維生素D的合成
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胡皓淳表示，太陽是人最主要的維生素D來源之一。當皮膚暴露在太陽下時，身體會開始合成維生素D，而這對於鼻子的健康至關重要。維生素D有助於調節免疫系統，提高抵抗力，進而幫助抵抗鼻部感染。
●改善鼻塞情況
他指出，陽光中的紫外線有助於擴張血管，促進血液循環，並減輕鼻塞的感覺。
●提高免疫力
他提到，曬太陽不僅可以幫助合成維生素D，還可以刺激免疫系統，讓免疫系統活化。強壯的免疫系統，有助於抵禦細菌和病毒的侵害，減少鼻子感染的機會。
胡皓淳說，當然不是要中午12點出去曬太陽，那樣只會中暑跟曬傷，還是要記得做好防曬，選擇紫外線沒那麼強的日子或時段，再出去曬太陽。
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