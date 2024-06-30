健康網》別用漱口水代替刷牙、牙線 食藥署曝3NG

食藥署提醒，漱口水主要功能為清潔牙齒、幫助清除牙菌斑、預防口腔異味與保持口腔潔淨，使用時必須配合正確的刷牙習慣；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕為了讓口腔清潔、口氣清新，許多人會使用漱口水來清潔口腔，但也有不少人在使用漱口水後依然口腔衛生不良，為什麼呢？食藥署在臉書專頁「藥博士 正藥說」及網站指出，常見的NG行為，包括：以漱口水代替刷牙及牙線清潔、用完漱口水後又用清水漱口、漱口水的使用頻率過高。

食藥署邀請牙醫師陳俊龍分享漱口水知識、常見錯誤用法，以及如何正確使用漱口水，提到牙齒清潔絕不是漱口水就能解決，建議口腔的清潔順序。

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他表示，臨床上錯誤使用漱口水的人其實非常多，最常見的錯誤行為，包含：只用漱口水而不用牙刷與牙線清潔、用完漱口水後又用清水漱口，或是漱口水的使用頻率過高，可能會過度刺激口腔粘膜，導致粘膜脫落或紅腫等。

口腔清潔3順序

●先使用牙線將齒縫的食物殘渣去除。

●使用牙刷將牙齒表面與牙縫清潔乾淨。

●最後使用漱口水，清除縫隙中可能殘留的細菌：建議使用漱口水時，至少在口中維持30秒到1分鐘，最久到2到3分鐘也沒問題。切記漱口水用完之後，不需要再以清水漱口，以免將有效成分沖掉。

可在刷牙後等待一段時間，讓牙膏發揮功能後，再使用漱口水效果會更好，陳俊龍建議，若是生活忙碌難以等待時間者，也可將漱口水放置在工作地點旁，利於隨手取用，讓您的潔牙過程更完整。

他提到，一般漱口水主要功能為清潔牙齒、幫助清除牙菌斑、預防口腔異味與保持口腔潔淨等；藥用漱口水則作為口腔內殺菌消毒使用。同時，使用漱口水也必須配合正確的刷牙習慣，才能達到預期效果。

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